В Госдуму внесен проект об уголовном преследовании за незаконную регистрацию ИП

Правительство разработало законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). За преступление будут наказывать на срок до пяти лет лишения свободы.

Поправки вносятся Уголовный кодекс. Первую часть статьи 173.1 — о незаконном образовании юрлица — предлагается распространить на незаконную регистрацию физлица в качестве ИП. За преступление предусмотрены штраф до 500 тыс. руб., обязательные работы до 240 часов или лишение свободы до пяти лет. Предлагается установить, что подставное лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности при сотрудничестве со следствием.

Статью 173.2 УК РФ — о незаконном использовании документов для образования юрлица — предлагается распространить на случаи незаконного использования документов для регистрации физлица в качестве ИП. По части первой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет. Наказание по второй части той же статьи — штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.