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Коммерсантъ FM
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Россельхознадзор назвал Фурмановский гормолзавод фальсификатором продукции

ОА «Фурмановский гормолзавод» признали одним из самых злостных фальсификаторов молочной продукции, сообщил Россельхознадзор. Ведомство установило, что предприятие неоднократно получало, а также производило продукцию «неизвестного происхождения». Товары с завода поставляют в том числе в соцучреждения.

Как установила служба, в текущем году на предприятие поступало топленое и сладко-сливочное масло общим объемом 442 тонны с 35 несуществующих предприятий. Эту продукцию использовали для производства ряженки, сметаны, кефира и других продуктов. После проверок Россельхознадзор обнаружил, что более 20% образцов проб не соответствуют показателям качества и безопасности.

Отмечается, что предприятие в этом году получало 17 предостережений, у завода отозвали 16 деклараций о соответствии. Также было аннулировано более 7 тыс. производственных ветеринарных сопроводительных документов. По фактам фальсификации были возбуждены уголовные дела.

24 декабря Россельхознадзор сообщил о фальсификации продукции ставропольской компании «Русмолоко». Как отмечалось, служба взяла пробу творога предприятия в одном из магазинов Кабардино-Балкарии и обнаружила в нем подмену сырьевого состава.

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