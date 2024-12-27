США добавили основателя партии «Грузинская мечта» Иванишвили в SDN List

США ввели санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили. Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) пополнило им санкционный список, связанный с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно этим санкциям, все активы основателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которые находятся под юрисдикцией США, будут заморожены. Штаты обвиняют господина Иванишвили виновным «в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации»,— цитирует пресс-служба правительства госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, среди которых члены правительства, парламентарии и правоохранители. 5 декабря Украина также ввела санкции против 19 граждан Грузии, среди которых — господин Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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