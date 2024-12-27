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В возрасте 94 лет умер бывший глава Suzuki Motor Осаму Судзуки

Компания Suzuki Motor сообщила о смерти Осаму Судзуки, который на протяжении более 40 лет возглавлял третьего по величине в Японии производителя автомобилей. Господину Судзуки было 94 года. Как сообщается в заявлении компании, причиной его смерти стала злокачественная лимфома.

Фото: Thomas Peter, Reuters

Фото: Thomas Peter, Reuters

Фамилию Судзуки он получил в 1958 году, когда женился на внучке основателя и дочери президента Suzuki Motor Сёко Судзуки, и тогда же пришел работать в компанию. До этого он носил фамилию Мацуда, окончил юридический факультет университета в Токио и работал в банковской отрасли. В 1978 году он возглавил Suzuki Motor и был бессменным руководителем компании на протяжении более 40 лет.

Господин Судзуки сумел значительно расширить производство, при нем Suzuki Motor стала первой японской автомобильной компанией, которая вывела производство в Индию. За годы его руководства продажи компании выросли более чем в 10 раз и достигли $19 млрд в год. В 2015 году в возрасте 85 лет Осаму Судзуки передал свои полномочия президента сыну Тосихиро, сам до 2021 года занимал пост председателя совета директоров, а потом был советником компании.

Окружающим Осаму Судзуки запомнился своим ровным характером и дружелюбием. Он любил лично проверять все заводы компании и был очень внимателен к деталям, вспоминают его коллеги. Они также говорят, что всю свою жизнь он очень любил маленькие автомобили, как и те, что производит его компания. «Быть маленьким — это замечательно,— говорил он.— Бриллиант сверкает, даже если он совсем маленький».

Алена Миклашевская

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