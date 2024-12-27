АКРА снизило кредитный рейтинг застройщика «Самолет»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A(RU) со стабильным прогнозом. Агентство также понизило рейтинг облигаций группы компаний до того же уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В АКРА объяснили понижение рейтинга тем, что риск в отрасли жилищного строительства растет. Это «отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах», говорится на сайте рейтингового агентства.

В агентстве добавили, что рейтинг ГК базируется на хороших оценках географической диверсификации, рентабельности, ликвидности, высокой оценке позиции группы на рынке. Агентство отметило бизнес-профиль «Самолета», корпоративное управление группы и крупный размер бизнеса. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают средние оценки долговой нагрузки, покрытие долга застройщика, а также упомянутый отраслевой риск.

В начале 2024 года АКРА присвоило «Самолету» стабильный рейтинг A+(RU). До этого ГК имела рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом в 2023 году, а также A-(RU) в 2022 и 2021 годах. Категория A показывает умеренно высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости по сравнению с другими российскими компаниями.