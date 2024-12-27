Минюст объявил иноагентом рэпера Лигалайза

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков), журналистов Данилу Белякова и Алексея Ковалева, священника Андрея Львова, медиапроект «Страна и мир. Sakharov Review» и проект «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании».

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По версии Минюста, Андрей Меньшиков распространял недостоверную информацию о политике России и фейки о ВС РФ. Он выступал против спецоперации на Украине и негативно высказывался о российских гражданах. Также рэпер распространял материалы иноагентов и работал с иностранными СМИ. Лигалайз (признан иноагентом) летом 2023 года опубликовал клип «Мир! Вашему! Дому!», после чего переехал в Литву. В России он объявлен в розыск из-за неуплаты долга более 500 тыс. руб. по кредитам и налогам.

Данила Беляков публиковал фейки о ВС РФ и решениях властей России. Он выступал против СВО, а также распространял сообщения организаций-иноагентов, признанных нежелательными в РФ. Он был редактором владимирского издания «Резонанс», также господин Беляков (иноагент) был активистом штаба Навального во Владимире (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Алексея Ковалева министерство обвиняет в сотрудничестве с иностранными агентами. Он выступал против СВО, распространял фейки о российской армии и решениях властей. Господин Ковалев (иноагент) — бывший редактор «Медузы» (СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией).

Андрей Львов распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о политике властей России. Андрей Львов (иноагент) был протоиереем и настоятелем храма Серафима Саровского в микрорайоне Московский города Иваново. Священник покинул Россию в 2022 году после начала спецоперации. В апреле 2023 года его лишили сана, сейчас священник служит в Православной апостольской церкви.

Медиапроект «Страна и мир. Sakharov Review», по данным ведомства, распространял сообщения иностранных агентов, а также сотрудничал с организациями-иноагентами. Проект распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей России.

Объявленный иноагентом проект «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании» занимался распространением фейков о политике властей и армии России, выступал против спецоперации. Его обвиняют в распространении материалов иноагентов, а также в сотрудничестве с иностранными организациями, которые признаны нежелательными в РФ. Изначально компания называлась «Трансперенси Интернешнл — Россия», однако после объявления международного движения Transparency International нежелательной организацией в 2023 году российская «Трансперенси» приняла решение о ликвидации юрлица.