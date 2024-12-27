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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения прокомментировало учебник ОБЖ, обвиняющий жертв насилия

Министерство просвещения прокомментировало ситуацию с учебником по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обвиняющим девушек в провоцировании насильников. Выдержки из пособия для девятых классов публиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Речь идет об учебнике авторов С. Вангородского, М. Кузнецова и В. Латчука, выпущенном издательством «Дрофа». В параграфе под названием «Безопасное поведение девушек» говорится, что «многие нападения происходят по вине самой жертвы», которая «показывает всем своим видом», что она «созрела». В пункте «Как не стать жертвой насилия» авторы предлагают девушкам не надевать короткие юбки, не красить губы, веки и ресницы в «немыслимые цвета».

В сообщении на сайте образовательного ведомства говорится, что это издание учебника «не может использоваться в школах». В Минпросвещения отметили, что федеральный перечень учебников допускает для работы в девятом классе только учебники по ОБЖ под редакцией Ю. С. Шойгу и С. Н. Егорова. Позднее ведомство подготовит единый для всех школ учебник, поскольку с 1 сентября 2024 года в школах появился новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины».

Екатерина Мизулина утверждала, что показанный ею учебник используют в школах Ростова-на-Дону, Тамбова и Волгодонска. В управлении Минобрнауки по Тамбовской области информацию о работе с таким учебником в школах региона отрицают.

Полина Мотызлевская

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