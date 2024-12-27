Норвежская компания объяснила отказ принять экипаж Ursa Major
Норвежский судовладелец заявил, что на помощь Ursa Major шло другое судно
Норвежская компания Oslo Bulk опубликовала объяснение причин, по которым принадлежащее ей судно Oslo Carrier 3 не приняло на борт российских моряков с тонувшего 23 декабря в Средиземном море сухогруза Ursa Major. Как отмечается в заявлении Oslo Bulk, «спасательной операцией руководил Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) в Картахене (Испания), отвечающий за спасательные операции в этом районе». Центр дал команду капитану норвежского судна «не принимать на борт экипаж терпящего бедствие Ursa Major», поскольку спасательное судно МСКЦ уже шло к месту бедствия.
Ursa Major
Фото: Reuters
В заявлении Oslo Bulk также указывается, что «все время до прибытия спасательного судна спасательная шлюпка с экипажем была закреплена у борта Oslo Carrier 3». «Погодные условия были благоприятными, никто из членов экипажа Ursa Major, находившихся в спасательной шлюпке, не был ранен, и им ничего не угрожало»,— заявили в Oslo Bulk.
Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика». 23 декабря он потерпел крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, 2 числятся пропавшими без вести. К месту крушения подошли два испанских спасательных судна, одно из них, Salvamar Drago, забрало на борт членов экипажа Ursa Major.
Подробности — в материале «Ъ» «В море услышали взрыв».