Норвежская компания объяснила отказ принять экипаж Ursa Major

Норвежская компания Oslo Bulk опубликовала объяснение причин, по которым принадлежащее ей судно Oslo Carrier 3 не приняло на борт российских моряков с тонувшего 23 декабря в Средиземном море сухогруза Ursa Major. Как отмечается в заявлении Oslo Bulk, «спасательной операцией руководил Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) в Картахене (Испания), отвечающий за спасательные операции в этом районе». Центр дал команду капитану норвежского судна «не принимать на борт экипаж терпящего бедствие Ursa Major», поскольку спасательное судно МСКЦ уже шло к месту бедствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ursa Major

Фото: Reuters Ursa Major

Фото: Reuters

В заявлении Oslo Bulk также указывается, что «все время до прибытия спасательного судна спасательная шлюпка с экипажем была закреплена у борта Oslo Carrier 3». «Погодные условия были благоприятными, никто из членов экипажа Ursa Major, находившихся в спасательной шлюпке, не был ранен, и им ничего не угрожало»,— заявили в Oslo Bulk.

Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика». 23 декабря он потерпел крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, 2 числятся пропавшими без вести. К месту крушения подошли два испанских спасательных судна, одно из них, Salvamar Drago, забрало на борт членов экипажа Ursa Major.

Подробности — в материале «Ъ» «В море услышали взрыв».

Алена Миклашевская