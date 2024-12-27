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Коммерсантъ FM
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Сборы российского кино за 2024 год выросли на 24% в сравнении с предыдущим

Объем российского рынка кинопроката к середине декабря 2024 года превысил 43 млрд руб., что выше на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Из всей суммы 33 млрд руб. кассовых сборов пришлись на российское кино, что на 24% больше, чем в прошлом году, рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр назвала российское кино главным драйвером роста рынка кинопроката в стране. Она отметила, что восемь отечественных кинокартин превысили отметку 1 млрд руб.: «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли», «Огниво». По мнению главы Минкульта, российский рынок кинопроката смог не только адаптироваться к санкциям, но и показал «значительные успехи».

«В целом в 2024 году доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 78%. Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд рублей»,— сказала госпожа Любимова в интервью «Интерфаксу».

В текущем новогоднем периоде лидером кинопроката в России стал «Домовенок Кузя»: за первые выходные он собрал 223,3 млн руб. Второе место заняла комедия «Елки-11», собравшая 154,6 млн руб. Тройку лидеров замкнула комедия «Баба-Яга спасает Новый год» со сборами 89,8 млн руб.

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