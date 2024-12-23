Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ в выходные, собрав 223 млн руб.

Семейная комедия-фэнтези «Домовенок Кузя» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ. За эти выходные фильм собрал 223,3 млн руб., говорится в сообщении на портале Kinobusiness.

Главный герой — домовенок Кузя, которому удается сбежать от Бабы-Яги. После этого он попадает к девочке Наташе и ее родителям. Кузе нужно отыскать волшебный сундучок, который исполняет желания, но ему в этом мешает колдунья. В фильме снимались Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова и другие.

Второе место заняла комедия «Елки 11», которая собрала 154,6 млн руб. В фильме повествуется о чудесах, происходящих в канун Нового года. Роли в нем исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Ирина Пегова и другие.

В тройке лидеров кинопроката также комедия «Баба-Яга спасает Новый год» — 89,8 млн руб. Сюжет основан на конфликте между Снежной королевой и Дедом Морозом. Для предотвращения ее планов заморозить мир Дед Мороз нуждается в помощи Бабы-Яги, Ивана Царевича и Марьи-искусницы. Роли в фильме исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова и другие.