Росприроднадзор выдал «Нижнекамскнефтехиму» комплексное экологическое разрешение для нефтехимического комплекса ЭП-600. Пусконаладочные работы на объекте начались в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нижнекамскнефтехим» получил экологическое разрешение на комплекс ЭП-600

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Нижнекамскнефтехим» получил экологическое разрешение на комплекс ЭП-600

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Комплекс ЭП-600 в Нижнекамске получил комплексное экологическое разрешение (КЭР) от Росприроднадзора. Разрешение было выдано после согласования с Министерством промышленности и торговли России, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и другими государственными структурами.

Строительство комплекса ЭП-600 завершено в декабре, в настоящее время ведутся работы по пусконаладке. Запуск объекта стоимостью около 200 млрд руб. запланирован на 2025 год. Новый комплекс будет ежегодно производить более 600 тыс. тонн синтетических материалов, включая полиэтилен, полистирол и АБС-пластики.

К строительству этиленового комплекса в Нижнекамске СИБУР привлек 239 поставщиков и подрядчиков из Татарстана.

В интервью «Ъ Волга-Урал» директор комплекса ЭП-600 Ленар Нагимуллин отметил, что проект ЭП-600 предусматривает ряд мер для обеспечения экологической безопасности. Стоимость природоохранных решений превышает 5 млрд руб. В комплексе используются факелы бездымного горения для безопасной утилизации газов, а также современные горелки на пиролизных печах для снижения выбросов углеводородов.

Для снижения отходов на объекте применяются системы термического разложения и локальные очистные сооружения закрытого типа, которые позволяют минимизировать потребление свежей речной воды и сократить отходы в 4 раза по сравнению с европейскими стандартами.

Также проект учитывает углеродный след: выбросы CO здесь на 10% ниже европейских норм, а снижение выбросов СО и оксидов азота в несколько раз — результат строгих требований, заложенных при проектировании и использовании лучших доступных технологий.

Анар Зейналов