Главу «Россети Центр» Игоря Маковского отправили в отставку

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», совет директоров ПАО «Россети Центр» на последнем заседании решил досрочно прекратить полномочия Игоря Маковского на посту генерального директора 27 декабря. Также он решил 28 декабря назначить на эту должность Бориса Эбзеева. Срок его полномочий составит два года. За оба решения проголосовали единогласно. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

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Игорь Маковский



Кроме того, совет директоров решил выплатить господину Маковскому годовую премию «за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год».

Советы директоров ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань» в свою очередь приняли решение о досрочном прекращении полномочий господина Эбзеева на постах генерального директора и и.о. гендиректора соответственно 27 декабря. Вместо него на эти должности было решено назначить заместителя главы ПАО «Россети Юг» — директора филиала «Волгоградэнерго» Алексея Рыбина. Срок его полномочий также составит два года. Эти решения приняли единогласно.

Алина Морозова