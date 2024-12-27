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Коммерсантъ FM
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ЦБ изменил систему расчета официального курса валют

С 27 декабря Банк России будет устанавливать официальные курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Если данные торгов недоступны, то курсы валют смогут рассчитываться посредством кросс-курса.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов»,— говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также отметил, что проложит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов, чтобы они были репрезентативны.

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