Оливье, история и философский роман

Конец года — традиционно высокий сезон для книжного рынка. Обычно выраженный рост продаж в этот период показывают детективы, романы с «зимней атмосферой» и детская литература, а также подарочные издания и адвент-календари. Но в декабре 2024 года «выстрелили» довольно неожиданные для этого времени книги: так, например, читателей интересуют философские романы о смысле жизни, книги о психологии и гаданиях по картам. Читатели ищут поддержку и возможность позаботиться о себе, а также стремятся обрести опору при переоценке приоритетов, объясняют издатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предновогодние и новогодние продажи в декабре—январе — это важный период для издательств, подготовка к которому начинается еще в середине лета, рассказала «Ъ-Review» директор по маркетингу издательской группы «Азбука-Аттикус» Татьяна Емельянова: «В это время новинки уже не выходят — они вышли или раньше, или переносятся на будущий год». И в то же время продажи в этот период растут, последние две недели года — это около 10% от годовой выручки издательства, добавила Татьяна Емельянова.

В сети книжных магазинов «Читай-город» в среднем предновогодние продажи в декабре составляют 12% от годовой выручки, рассказали «Ъ-Review» в сети. В сравнении с ноябрем трафик в книжных магазинах в декабре выше на 20%, аналогичная ситуация со средним чеком: он выше на 20% в сравнении с ноябрем.

Декабрь в целом очень важный месяц для издательств, так как топовые новинки выходят к началу декабря, чтобы успеть к выставке Non/fiction, также добавила издатель «Дома историй» Ирина Рябцова. «Наша выручка в декабре составила 19,8% от общегодовой»,— рассказала она. Помимо ярмарки Non/fiction, которая «подсвечивает» читателям книжные новинки, рост продаж в декабре стимулируют распродажи в рамках черной пятницы и аналогичных акций, которые стартуют в начале ноября и продолжаются вплоть до праздников, добавила директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова.

Что ни пожелается — все всегда произойдет

В декабре традиционно показывают рост книги с зимней атмосферой: рождественские детективы и романы, зимние рассказы русских писателей, адвент-календари, рассказали в пресс-службе сети «Читай-город — Буквоед». «Также пользуются спросом книги о перезагрузке, обновлении, постановке новых целей и изменении привычек»,— говорят в сети. «У нас в “Доме историй” заметный прирост в декабре показали “уютные детективы”: их отгрузка увеличилась практически на 40%. Также делается упор на “сезонные” истории — вроде рождественских любовных романов и всего подобного, чем будут наслаждаться читатели в новогоднюю неделю»,— отметила Ирина Рябцова.

В МИФ отмечают, что в предновогодний сезон востребованы книги, которые «помогают настроиться на завершение года и планирование следующего», такие как ежедневники и планеры. «В ноябре—декабре мы видим сезонный спрос на интеллектуальные ежедневники, люди покупают их себе либо в подарок своим близким»,— сообщила Ирина Антонова.

Также, по словам Ирины Антоновой, в декабре традиционно показывают рост яркие новинки года. «Многие издатели готовят свои главные бестселлеры к Non/fiction, и отголоски выставочного ажиотажа конвертируются в оживленный читательский спрос. Интересом пользуется художественная проза. Например, в этом году невероятный спрос мы видим на новинку Алексея Иванова “Вегетация” и итальянский бестселлер “Почтальонша”»,— говорит она.

В последний год также активно растут продажи книг для развития самых разных навыков, отмечают в «Альпине»: «Например, новинка Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой “Пиши, сокращай 2025”. Ее выбирают в качестве подарка коллегам и студентам, чтобы улучшить навыки написания текстов».

Подарочные издания и биографии

Традиционно покупатели откладывают спрос на красивые, дорогие и подарочные издания на конец года, говорит директор по маркетингу издательской группы «Азбука-Аттикус» Татьяна Емельянова. Люди также покупают себе и другим в подарок книги, которые давно хотелось почитать, добавила она: «Растут продажи и недорогих изданий». Отдельно в издательстве отмечают кулинарные книги. «Красивые издания (обычно кулинарная литература издается именно в подарочном формате) — это уже статусный подарок, но зачастую покупатели еще хотят и что-то интересное приготовить на новогодний стол на основе рецептов из этих книг»,— говорит Татьяна Емельянова.

«Накануне Нового года растет интерес читателей к подарочным изданиям — это и подарочные альбомы, издания с фотографиями; книги с запечатанными, цветными обрезами; книги с “историей”, мерчем: стикерпаками, закладками, открытками, шоперами, что особенно актуально для молодой аудитории»,—подтверждают в пресс-службе холдинга «Эксмо-АСТ».

В декабре традиционно покупают книги о России в альбомном, неклассическом формате, с галереями фотографий, а также биографии, отмечают в «Эксмо-АСТ». Топ всех новинок 2024 года, абсолютный лидер по итогам года издательства АСТ — автобиография Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»; главная новинка издательства Corpus, первая строчка в годовом рейтинге — «Илон Маск» Уолтера Айзексона. В качестве подарка выбирают и только вышедшую автобиографию Бритни Спирс «Woman in Me», говорят в пресс-службе группы.

Как покупают детские книги

Традиционно в декабре растут продажи и детской литературы, говорят в издательствах. В этот период пользуются спросом детские книги, так как их также покупают в качестве подарков, объясняют в издательстве МИФ. Также в последние годы популярностью пользуются адвенты для детей, включая книжные варианты, а также книги, посвященные зиме, правилам поведения и безопасности в зимний период. Например, бестселлер компании, который почти полностью купили за неделю продаж,— «Новогодние истории про Миру и Гошу», рассказали в пресс-службе издательства.

В пресс-службе Wildberries также отмечают, что наибольший прирост традиционно показывают детские книги, особенно новогодние сказки и истории, а также всевозможные развивающие книги. «В этом году взрывной рост в данном сегменте показали детские адвент-календари с книгами и письма Деду Морозу, их продажи выросли на 1500%. По отзывам на книги мы видим, что их активно покупают в подарок»,— говорят в маркетплейсе. Также в лидерах по продажам — историческая книга по истории «The Book: Как создать цивилизацию заново», а также подарочный новогодний набор «Книги для детей», добавили в компании.

Чем отличается декабрь 2024-го

В издательствах рассказывают, что в 2024 году есть ряд нетипичных для декабря наименований, которые неожиданно попали в топ продаж. Так, в «Азбуке-Аттикус» говорят, что рост продаж в штуках в 2,8 раза показала книга «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля. «Это не новинка, книга впервые вышла в 2018 году и стабильно остается очень продаваемой. Однако ее рост именно в декабре необычен тем, что это философский роман о поиске смысла жизни и способов ее наладить. Это довольно необычная книга для новогодних каникул, но в целом ее скачок по продажам укладывается в вышеописанную тенденцию — длинные каникулы как раз подходят для подобных размышлений. К тому же дополнительные тиражи (книга продается в двух оформлениях) вышли как раз в конце ноября и в середине декабря»,— говорит Татьяна Емельянова.

В сервисе «Строки» также отметили читательский интерес к книгам, настраивающим «на философское и спокойное восприятие действительности», рассказала контент-директор книжного сервиса и издательства «Строки» Екатерина Панченко. Чувствуется желание осмыслить итоги года в компании авторов научной фантастики — например, «О муравьях и динозаврах» Лю Цысиня, говорит она. Многие читатели возвращаются к классическим произведениям мировой литературы, «сюжеты и образы которых погружают в атмосферу размышлений и ностальгии, что идеально вписывается в сезонное настроение», отметила госпожа Панченко. Относительно осеннего периода в «Строках» наблюдается рост на 150% у интереса к классическим произведениям — например, «Фиеста» Эрнеста Хемингуэя или «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, добавили в сервисе.

В «Альпине» также отмечают тренд на книги по философии и психологии в декабре. «Люди по-прежнему ищут поддержку и ответы на свои запросы, опору для переоценки своих приоритетов и возможность позаботиться о себе. Например, это “Эпоха выгорающих супергероев” Алексея Соловьева, “Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости” Максима Калинина и Филиппа Дзядко, а также бестселлер Ильи Латыпова “Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл”»,— говорит Ирина Антонова.

В «Эксмо-АСТ» рассказали, что большим спросом в этом декабре также пользуются карты Таро, оракулы, метафорические карты и обучающие книги по теме: «Интерес к эзотерике объясняется обычной психологией — медитативное времяпрепровождение с картами помогает справляться с ежедневным стрессом, погрузиться в самоанализ и найти подсказку к решению непростых вопросов».

В «Литрес» в то же время отмечают, что в сегменте электронных книг к произведениям по астрологии, магии, гаданиям самый большой интерес проявляется именно в январе, а не в декабре. То же самое касается и категорий книг по саморазвитию и мотивации. «В прошлом году мы проводили большое исследование, в рамках которого проанализировали интерес пользователей к психологической и мотивационной литературе с начала 2019 года, чтобы определить, в какие периоды она пользовалась наибольшей популярностью. За последние пять лет спрос стабильно рос в январе и ноябре, на эти месяцы приходился пик продаж такой литературы. Мы это связываем с тем, что для многих читателей время подведения итогов года ушедшего и планирования нового — не декабрь, а январь»,— объясняет руководитель пресс-службы «Литрес» Дарья Малкова.

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Валерия Лебедева