Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оливье, история и философский роман

Какие книги лучше всего продаются перед Новым годом

Конец года — традиционно высокий сезон для книжного рынка. Обычно выраженный рост продаж в этот период показывают детективы, романы с «зимней атмосферой» и детская литература, а также подарочные издания и адвент-календари. Но в декабре 2024 года «выстрелили» довольно неожиданные для этого времени книги: так, например, читателей интересуют философские романы о смысле жизни, книги о психологии и гаданиях по картам. Читатели ищут поддержку и возможность позаботиться о себе, а также стремятся обрести опору при переоценке приоритетов, объясняют издатели.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предновогодние и новогодние продажи в декабре—январе — это важный период для издательств, подготовка к которому начинается еще в середине лета, рассказала «Ъ-Review» директор по маркетингу издательской группы «Азбука-Аттикус» Татьяна Емельянова: «В это время новинки уже не выходят — они вышли или раньше, или переносятся на будущий год». И в то же время продажи в этот период растут, последние две недели года — это около 10% от годовой выручки издательства, добавила Татьяна Емельянова.

В сети книжных магазинов «Читай-город» в среднем предновогодние продажи в декабре составляют 12% от годовой выручки, рассказали «Ъ-Review» в сети. В сравнении с ноябрем трафик в книжных магазинах в декабре выше на 20%, аналогичная ситуация со средним чеком: он выше на 20% в сравнении с ноябрем.

Декабрь в целом очень важный месяц для издательств, так как топовые новинки выходят к началу декабря, чтобы успеть к выставке Non/fiction, также добавила издатель «Дома историй» Ирина Рябцова. «Наша выручка в декабре составила 19,8% от общегодовой»,— рассказала она. Помимо ярмарки Non/fiction, которая «подсвечивает» читателям книжные новинки, рост продаж в декабре стимулируют распродажи в рамках черной пятницы и аналогичных акций, которые стартуют в начале ноября и продолжаются вплоть до праздников, добавила директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова.

Что ни пожелается — все всегда произойдет

В декабре традиционно показывают рост книги с зимней атмосферой: рождественские детективы и романы, зимние рассказы русских писателей, адвент-календари, рассказали в пресс-службе сети «Читай-город — Буквоед». «Также пользуются спросом книги о перезагрузке, обновлении, постановке новых целей и изменении привычек»,— говорят в сети. «У нас в “Доме историй” заметный прирост в декабре показали “уютные детективы”: их отгрузка увеличилась практически на 40%. Также делается упор на “сезонные” истории — вроде рождественских любовных романов и всего подобного, чем будут наслаждаться читатели в новогоднюю неделю»,— отметила Ирина Рябцова.

В МИФ отмечают, что в предновогодний сезон востребованы книги, которые «помогают настроиться на завершение года и планирование следующего», такие как ежедневники и планеры. «В ноябре—декабре мы видим сезонный спрос на интеллектуальные ежедневники, люди покупают их себе либо в подарок своим близким»,— сообщила Ирина Антонова.

Также, по словам Ирины Антоновой, в декабре традиционно показывают рост яркие новинки года. «Многие издатели готовят свои главные бестселлеры к Non/fiction, и отголоски выставочного ажиотажа конвертируются в оживленный читательский спрос. Интересом пользуется художественная проза. Например, в этом году невероятный спрос мы видим на новинку Алексея Иванова “Вегетация” и итальянский бестселлер “Почтальонша”»,— говорит она.

В последний год также активно растут продажи книг для развития самых разных навыков, отмечают в «Альпине»: «Например, новинка Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой “Пиши, сокращай 2025”. Ее выбирают в качестве подарка коллегам и студентам, чтобы улучшить навыки написания текстов».

Подарочные издания и биографии

Традиционно покупатели откладывают спрос на красивые, дорогие и подарочные издания на конец года, говорит директор по маркетингу издательской группы «Азбука-Аттикус» Татьяна Емельянова. Люди также покупают себе и другим в подарок книги, которые давно хотелось почитать, добавила она: «Растут продажи и недорогих изданий». Отдельно в издательстве отмечают кулинарные книги. «Красивые издания (обычно кулинарная литература издается именно в подарочном формате) — это уже статусный подарок, но зачастую покупатели еще хотят и что-то интересное приготовить на новогодний стол на основе рецептов из этих книг»,— говорит Татьяна Емельянова.

«Накануне Нового года растет интерес читателей к подарочным изданиям — это и подарочные альбомы, издания с фотографиями; книги с запечатанными, цветными обрезами; книги с “историей”, мерчем: стикерпаками, закладками, открытками, шоперами, что особенно актуально для молодой аудитории»,—подтверждают в пресс-службе холдинга «Эксмо-АСТ».

В декабре традиционно покупают книги о России в альбомном, неклассическом формате, с галереями фотографий, а также биографии, отмечают в «Эксмо-АСТ». Топ всех новинок 2024 года, абсолютный лидер по итогам года издательства АСТ — автобиография Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»; главная новинка издательства Corpus, первая строчка в годовом рейтинге — «Илон Маск» Уолтера Айзексона. В качестве подарка выбирают и только вышедшую автобиографию Бритни Спирс «Woman in Me», говорят в пресс-службе группы.

Как покупают детские книги

Традиционно в декабре растут продажи и детской литературы, говорят в издательствах. В этот период пользуются спросом детские книги, так как их также покупают в качестве подарков, объясняют в издательстве МИФ. Также в последние годы популярностью пользуются адвенты для детей, включая книжные варианты, а также книги, посвященные зиме, правилам поведения и безопасности в зимний период. Например, бестселлер компании, который почти полностью купили за неделю продаж,— «Новогодние истории про Миру и Гошу», рассказали в пресс-службе издательства.

В пресс-службе Wildberries также отмечают, что наибольший прирост традиционно показывают детские книги, особенно новогодние сказки и истории, а также всевозможные развивающие книги. «В этом году взрывной рост в данном сегменте показали детские адвент-календари с книгами и письма Деду Морозу, их продажи выросли на 1500%. По отзывам на книги мы видим, что их активно покупают в подарок»,— говорят в маркетплейсе. Также в лидерах по продажам — историческая книга по истории «The Book: Как создать цивилизацию заново», а также подарочный новогодний набор «Книги для детей», добавили в компании.

Чем отличается декабрь 2024-го

В издательствах рассказывают, что в 2024 году есть ряд нетипичных для декабря наименований, которые неожиданно попали в топ продаж. Так, в «Азбуке-Аттикус» говорят, что рост продаж в штуках в 2,8 раза показала книга «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля. «Это не новинка, книга впервые вышла в 2018 году и стабильно остается очень продаваемой. Однако ее рост именно в декабре необычен тем, что это философский роман о поиске смысла жизни и способов ее наладить. Это довольно необычная книга для новогодних каникул, но в целом ее скачок по продажам укладывается в вышеописанную тенденцию — длинные каникулы как раз подходят для подобных размышлений. К тому же дополнительные тиражи (книга продается в двух оформлениях) вышли как раз в конце ноября и в середине декабря»,— говорит Татьяна Емельянова.

В сервисе «Строки» также отметили читательский интерес к книгам, настраивающим «на философское и спокойное восприятие действительности», рассказала контент-директор книжного сервиса и издательства «Строки» Екатерина Панченко. Чувствуется желание осмыслить итоги года в компании авторов научной фантастики — например, «О муравьях и динозаврах» Лю Цысиня, говорит она. Многие читатели возвращаются к классическим произведениям мировой литературы, «сюжеты и образы которых погружают в атмосферу размышлений и ностальгии, что идеально вписывается в сезонное настроение», отметила госпожа Панченко. Относительно осеннего периода в «Строках» наблюдается рост на 150% у интереса к классическим произведениям — например, «Фиеста» Эрнеста Хемингуэя или «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, добавили в сервисе.

В «Альпине» также отмечают тренд на книги по философии и психологии в декабре. «Люди по-прежнему ищут поддержку и ответы на свои запросы, опору для переоценки своих приоритетов и возможность позаботиться о себе. Например, это “Эпоха выгорающих супергероев” Алексея Соловьева, “Сирийские мистики о любви, страхе, гневе и радости” Максима Калинина и Филиппа Дзядко, а также бестселлер Ильи Латыпова “Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл”»,— говорит Ирина Антонова.

В «Эксмо-АСТ» рассказали, что большим спросом в этом декабре также пользуются карты Таро, оракулы, метафорические карты и обучающие книги по теме: «Интерес к эзотерике объясняется обычной психологией — медитативное времяпрепровождение с картами помогает справляться с ежедневным стрессом, погрузиться в самоанализ и найти подсказку к решению непростых вопросов».

В «Литрес» в то же время отмечают, что в сегменте электронных книг к произведениям по астрологии, магии, гаданиям самый большой интерес проявляется именно в январе, а не в декабре. То же самое касается и категорий книг по саморазвитию и мотивации. «В прошлом году мы проводили большое исследование, в рамках которого проанализировали интерес пользователей к психологической и мотивационной литературе с начала 2019 года, чтобы определить, в какие периоды она пользовалась наибольшей популярностью. За последние пять лет спрос стабильно рос в январе и ноябре, на эти месяцы приходился пик продаж такой литературы. Мы это связываем с тем, что для многих читателей время подведения итогов года ушедшего и планирования нового — не декабрь, а январь»,— объясняет руководитель пресс-службы «Литрес» Дарья Малкова.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Валерия Лебедева

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...