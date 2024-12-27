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Коммерсантъ FM
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«Никто ничего не знает»

Дмитрий Дризе — о перспективах сохранения российского влияния в Сирии

В Кремле сообщили, что Россия наладила взаимодействие с новыми властями Сирии, в том числе по дипломатической и военной линиям. Между тем, ранее выступая на итоговой пресс-конференции, президент Владимир Путин отметил, что пока не знает, сохранит ли Москва свои базы в ближневосточной стране. По его словам, это будет зависеть от совпадения интересов с новым руководством в Дамаске. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в современных реалиях на Ближнем Востоке трудно что-либо прогнозировать.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новый революционный лидер Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани вернул себе имя Ахмед аш-Шараа и претендует на звание человека года, по крайней мере, это новое лицо мировой политики. Открытие года, можно и так сказать. Нынче он сменил полевую форму на цивильный гражданский костюм и предстает вполне себе светским респектабельным руководителем многоконфессионального государства. Правда, только что он считался особо опасным террористом, за голову которого Госдепартамент США предлагал награду в $10 млн.

Вот такие метаморфозы происходят в современном мире. Как говорится, победителей не судят, особенно если они тебя устраивают. Циничен мир большой политики.

В страну одна за другой прибывают иностранные делегации, хотят познакомиться, получают аудиенцию и заверения в указанной выше респектабельности. Хотя это же Ближний Восток, здесь все в один день может измениться. Уже идут сообщения о попытках реванша так называемых проасадовских сил. Главная проблема заключается в том, что революцию мало совершить и свергнуть ненавистного тирана, гораздо труднее взять под контроль победившие народные массы. Они же считают, что теперь свободны, делай что хочешь. В том числе есть возможность посчитаться с вчерашними угнетателями, что называется, по полной программе. И это серьезный вызов. Иран, опять же, столько вложил в Сирию Башара Асада, что, возможно, захочет что-то предпринять, дабы восстановить свое влияние. А что же Россия, в частности, ее военные базы в Сирии? Четкого ответа нет, никто ничего не знает. Есть информация, что контакт с новой властью установлен. Этого явно мало для того, чтобы сохранить свое присутствие в республике.

При этом есть некоторые основания предполагать, что говорить на сей счет нужно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара нынче усилила свои позиции в регионе.

Собственно, российский лидер Владимир Путин сообщил, что они постоянно в контакте. Тем не менее есть большие сомнения, что влияние РФ в Сирии удастся в той или иной степени сохранить. Такова реальность, по крайней мере, на сегодняшний день. Башар Асад находится в Москве, при том что его супруга Асма вроде как запросила развод, в Лондон хочет поехать на лечение, ибо является гражданкой Соединенного Королевства. Информацию пытались опровергнуть. Однако звучит это все не очень жизнеутверждающе для Российской Федерации. Сложные у нее союзники, подвел Башар Асад, и это тоже нужно признать. Впрочем, мы свою миссию выполнили — террористов разбили, а дальше уж как сложится.

Сирии не хватит на всех

Сирии не хватит на всех

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Дмитрий Дризе

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