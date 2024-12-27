Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии выделят 3,8 млрд рублей на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

В рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Чувашской Республике планируют выделить 3,8 млрд руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы «Ъ Волга-Урал».

В Чувашии выделят 3,8 млрд руб. на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

В Чувашии выделят 3,8 млрд руб. на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Чувашии выделят 3,8 млрд руб. на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, средства направят на ремонт Лапсарского проезда и участка региональной автодороги Шихазаны — Калинино в Вурнарском округе. В Чебоксарах продолжатся работы по капитальному ремонту Гагаринского и Калининского мостов.

«Любые наши вложения и действия должны быть направлены на получение некоего эффекта, не обязательно в деньгах. Это, естественно, повышение стандарта жизни, повышение качества оказания услуг и так далее»,— отметил Олег Николаев.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» продолжит мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...