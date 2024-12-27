В Чувашии выделят 3,8 млрд рублей на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

В рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Чувашской Республике планируют выделить 3,8 млрд руб. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии выделят 3,8 млрд руб. на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии выделят 3,8 млрд руб. на капремонт дорог в рамках нового нацпроекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, средства направят на ремонт Лапсарского проезда и участка региональной автодороги Шихазаны — Калинино в Вурнарском округе. В Чебоксарах продолжатся работы по капитальному ремонту Гагаринского и Калининского мостов.

«Любые наши вложения и действия должны быть направлены на получение некоего эффекта, не обязательно в деньгах. Это, естественно, повышение стандарта жизни, повышение качества оказания услуг и так далее»,— отметил Олег Николаев.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» продолжит мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Влас Северин