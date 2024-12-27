Недалеко от Краснотурьинска произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла

В Свердловской области произошло землетрясение силой 3,9 балла на севере региона, недалеко от Краснотурьинска, сообщили в ЕАН со ссылкой на данные Международной системы мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Землетрясение случилось 25 декабря в 19:57 по местному времени. Специалисты Института геофизики УрО РАН в Екатеринбурге сообщили, что это землетрясение относится к категории сильных и могло представлять угрозу для жителей и строений. Однако, так как толчки произошли в лесной местности, реальной опасности для людей не было.

Напомним, в 2024 году подземные толчки уже регистрировали в Свердловской области не менее двух раз: 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла в лесу в районе городов Краснотурьинск и Североуральск, а в июне вблизи Каменска-Уральского зафиксировали землетрясение силой 2,9 балла.

Ирина Пичурина