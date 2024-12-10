На севере Свердловской области произошло землетрясение силой в 4,1 балла

В Свердловской области 5 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, передает ЕАН со ссылкой на информацию Международной системы мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Оно коснулось лесной территории в районе городов Краснотурьинск и Североуральск в 8:06 по местному времени и относится к разряду сильных: толчки могли бы представлять угрозу для людей и построек.

Напомним, в июне близи Каменск-Уральского (Свердловская область) зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 балла, оно относится к разряду слабых. Толчки фиксируют лишь специальные приборы, а люди не замечают.

Ирина Пичурина