Рябков: РФ рассматривает весь набор возможных шагов в вопросе ядерных испытаний

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в блицинтервью «Ъ», что в части возможного возобновления ядерных испытаний Россия рассматривает весь набор возможных шагов. Он отметил, что избранный президент США Дональд Трамп в первый президентский срок занял радикальную позицию в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗВЯИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Рябков обратил внимание, что в редакции ядерной доктрины США от 2018 года отказ от ратификации ДЗВЯИ зафиксирован с пометкой «о его якобы вредности для интересов американского государства».

«Я хочу просто сказать в этой связи о том, что международная обстановка сейчас крайне сложная, американская политика в разных ее аспектах на сегодня предельно враждебна по отношению к нам. Поэтому опциональность наших действий в интересах обеспечения безопасности и комплекс возможных мер, мероприятий, которые должны это материально реализовать, ну и политически соответствующие сигналы посылать, помимо того, что профессионалы-практики рассматривают, вот этот комплекс не содержит никаких исключений»,— пояснил Сергей Рябков.

Подробнее — в блиц-интервью Сергея Рябкова «Ъ».

Лусине Баласян