За краем усталости

В отечественных онлайн-кинотеатрах вышли все четыре серии документального сериала Максима Фадеева «У края бездны», посвященного участию донецкого батальона «Сомали» в апокалиптических боях за Мариуполь весной 2022 года. Михаил Трофименков за многие годы не припомнит в современном документальном кино столь мощного свидетельства о войне как она есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «У края бездны»

Фото: Realdoc Кадр из фильма «У края бездны»

Фото: Realdoc

Первые полчаса фильм вызывает раздраженное и постыдное ощущение дежавю. В самом деле, чего мы не видели за три года СВО. Например, на екатеринбургском фестивале документального кино «Россия», где мне приключилось быть председателем жюри, главные призы получили два отличных и безусловно гуманных фильма. «Я иду домой» Владислава Рыткова — о спасении мирных жителей из подвалов, где они прятались во время боев за Артемовск. И «Штурмовики» ушедшего на фронт актера Николая Цонку — о подразделении, выводящем раненых с линии огня.

Каждый из этих фильмов длится менее часа, каждый посвящен одному эпизоду огромной беды-войны. И из них, и из множества сетевых сюжетов зрители уже прекрасно представляли себе, как строчит по так и не появляющемуся в кадре врагу пулеметчик из окна разбитого дома. Как ворочаются раздумчиво палящие по невидимому противнику танки в глинистой жиже. Как горят многоэтажки, застилая серым дымом кварталы некогда расцвеченных розами шахтерских городов. Что еще, чего мы не видели?

У Фадеева как будто все то — да вот только далеко не то.

Первое, что сначала раздражает, а потом погружает в жуткую повседневность, это хронометраж. Семь часов двенадцать минут — поди-ка выдержи. Но именно эта длительность — главный козырь фильма.

Максим Фадеев, как он себя называет (кажется, это не настоящие имя-фамилия), снимает войну на Донбассе с самого 2014 года.

И отсчет ведет именно оттуда: 2863-й день и так далее. Уже на включенных в фильм съемках 2017–2019 годов «сомалийцы» сокрушаются: знали бы, что уже три года придется воевать, скорее бы это кончилось. Знали бы — а режиссер и зрители уже знают — что вот это вот все затянется гораздо дольше.

Длительность фильма адекватна длительности и самой войны, и боев за Мариуполь. И, что самое главное, соответствует философии войны, изложенной бойцом с позывным Философ: «Война внеэмоциональна и меланхолична». Кажется, это ему принадлежат слова, расшифровывающие название фильма: «У края бездны ненависти и жестокости». Можно сказать иначе: за краем усталости.

Бойцы слишком устали, чтобы утирать слезы женщинам, наблюдающим, как выгорают их квартиры.

Чтобы взбрыкнуть, услышав на вопрос: «А кто для вас свои?»,— безнадежный ответ: «А нам все равно». Чтобы удивиться пробежавшему мимо льву из разбомбленного зоопарка. Чтобы возмутиться «дружественному огню», по дури выбившему командиров штурмовых рот. Чтобы нежничать со слепцом, выкатившимся каким-то чудом из-под перекрестного огня. Чтобы пожать плечами, услышав ставший ироническим мемом приказ командования: «Идите вперед, там никого нет».

Чтобы, наконец, радоваться прорыву на берег Азовского моря. Это в советском кино, освободив Севастополь или Одессу, солдаты плескались в прибое и палили в воздух, здесь сил хватает только на то, чтобы констатировать: «Ну вот и море». И даже не думать о том, сколько еще дней предстоит идти от одного, неотличимого от другого, выгоревшего квартала на проспекте Металлистов или как он там, проклятый, называется.

Особенность этой войны, к которой зрители привыкли,— ее участники фигурируют под позывными.

Каждая серия завершается мартирологом погибших фигурантов, а погибли почти все. Назар и Бабай, Воробей и Фриц, Лунтик и Джуманджи.

И только после смерти, благодаря Фадееву, они обрели на финальных титрах свои настоящие имена — хоть так.

Семь часов двенадцать минут — такая малость по сравнению с большим военным временем.