Цены на безалкогольные напитки газуют

С начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории. Сразу шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья», «Боржоми», уведомили об этом ритейлеров, ссылаясь на повышение с нового года акцизов на сахаросодержащую продукцию и увеличивающиеся издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребители обычно негативно реагируют на подорожание безалкогольных напитков: рост цен влечет за собой снижение продаж

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Потребители обычно негативно реагируют на подорожание безалкогольных напитков: рост цен влечет за собой снижение продаж

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В распоряжении «Ъ» оказались уведомления, направленные ритейлерам, шестью производителями безалкогольных напитков. В них говорится о повышении с начала 2025 года отпускных цен на продукцию, включая воду, газировку, лимонады и соки. Так, с 1 января цены на свои напитки поднимают «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор), а с февраля — «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Собеседник «Ъ» из крупной торговой сети подтвердил эту информацию и добавил, что более всего производители поднимают цены на газировки. В компаниях комментариев не предоставили.

Как следует из письма «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC; сок «Добрый»), компания повысит цены на безалкогольную продукцию в среднем на 9,1%: в частности, на соки повышение составит 9,3%, на кофе — 11,3%.

В компании пишут ритейлерам, что такое повышение связано с подорожанием в текущем году упаковки на 6–8,5%, сырья для напитков, а также увеличением рыночной стоимости кофейных зерен: арабики — на 28%, робусты — на 66%. Также в «Мултон» в качестве причин называют рост затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг.

В «Рычал-су» (выпускает одноименную воду и напиток под брендом «Мевер») уведомляют сети об увеличении отпускных цен на 15%. В зависимости от региона повышение может быть и выше. В компании помимо роста себестоимости производства в качестве аргументов приводят высокую инфляцию и ослабление курса рубля. В «Боржоми» среди прочих причин называют высокую ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и рост стоимости складского, производственного и логистического персонала.

Среди аргументов «Маркет-трейд» для индексации оптовой стоимости — повышение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки. В октябре 2024 года Госдума одобрила повышение акцизов на такую продукцию с января 2025 года, в том числе на сладкие напитки — с 7 руб. до 10 руб. за литр.

В ассоциации «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей соков, воды, газированных напитков) говорят, что повышение стоимости на продукцию происходит в рамках общих инфляционных процессов.

На конец ноября 2024 года, согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении выросла на 8,88% против 8,54% на конец октября. В то же время в ассоциации дают себе отчет, что резкое повышение стоимости напитков может привести к снижению продаж.

Цены на безалкогольные напитки достаточно неэластичные, и потребитель обычно негативно реагирует на их изменение, соглашается директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов. Хотя эксперт не считает повышение на 9–15% критичным для рынка, в краткосрочной перспективе это может негативно отразиться на потреблении подобных напитков, поскольку они не входят в продукты первой необходимости. К тому же в этом сегменте рынка у покупателей не очень высокая лояльность к брендам, отмечает он.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что внутренний рынок в полной мере обеспечен безалкогольными напитками и на полках представлен богатый ассортимент продукции в разных ценовых категориях. По данным министерства, в январе—октябре 2024 года было выпущено 875 млн дал подобной продукции, что на 8,3% больше год к году.

По подсчетам аналитической компании «Нильсен», с ноября 2023 по ноябрь 2024 года натуральные продажи безалкогольных напитков в целом выросли на 9%, денежные — на 23,1%. Самой быстрорастущей категорией стали охлажденные соки — их физические продажи увеличились на 25,3%, продажи энергетиков — на 15,1%, воды — на 12,2%, смузи — на 10,6%, соков — на 9,6%, холодного чая — на 8,7%, кваса — на 8,3%, газированных напитков — на 2,2%.

Владимир Комаров; Константин Куркин, Санкт-Петербург