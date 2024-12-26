В Сызрани мужчина устроил задымление в одном из банков

Вечером 26 декабря в одном из финансовых учреждений Сызрани на ул. Советской произошли подозрительные действия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным соцсетей, мужчина попытался устроить задымление в банке. Сотрудники ППСП задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель.

В настоящее время ранее не судимый гражданин доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате происшествия ущерба имуществу нет, как и пострадавших.

Евгений Чернов