Дублер Марпосадского шоссе в Чувашии начнут проектировать в 2025 году

В Чебоксарах планируется проектирование дублера Марпосадского шоссе, который соединит столицу Чувашии с Новочебоксарском. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В рамках стратегии развития Чебоксарской агломерации предусмотрено строительство дублера шоссе. Проектирование дороги начнется в 2025 году.

Планируется, что новый участок дороги обеспечит жителям обоих городов дополнительные маршруты для передвижения, улучшив транспортную доступность. В настоящее время между Чебоксарами и Новочебоксарском уже курсируют троллейбусы, а в начале 2025 года планируется запуск еще двух новых маршрутов.

Анар Зейналов