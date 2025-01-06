Маразм, аллергия и избыточный вес

Деловые журналисты переживают о своем и читательском здоровье не меньше, чем о курсе рубля и уровне инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главный по маразму

Жизнь Алоиса Альцгеймера и история открытия болезни его имени

14 июня исполнилось 160 лет со дня рождения немецкого врача и ученого Алоиса Альцгеймера. Он первым подробно изучил и описал патологические изменения в мозговой деятельности, позже названные болезнью Альцгеймера. Болезнь, которая проявляется в нарушении функций памяти, логического мышления, а иногда в агрессии и чрезмерной подозрительности, в быту называемой старческим маразмом. Подробнее — в материале «Ъ».

Полным назад

Работодатели платят меньше за труд склонных к ожирению людей

Скрытая предвзятость американцев в отношении сексуальной ориентации, расы и цвета кожи сограждан в последние годы заметно сократилась. И лишь одно предубеждение растет — к людям с лишним весом. Это выяснили ученые Гарварда. А журнал The Economist приводит такие данные: разрыв в оплате труда из-за лишнего веса гораздо масштабнее, чем считалось, и касается он не только женщин, но и мужчин. Впрочем, согласного проведенному в январе 2024 гола исследованию компании SuperJob, 70% российских работодателей не обращают внимания на вес кандидатов и лишь 22% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов. В каких отраслях дискриминация по массе тела проявляется сильнее всего и каковы иные причины этого тренда? Разбиралась Елена Туева. Подробнее — в материале «Ъ».

Слезы от березы

«Ъ» узнал, как разрабатывают вакцину от самой популярной в России аллергии

В начале октября Институт иммунологии ФМБА России приступит к клиническим испытаниям нового препарата против аллергии на пыльцу березы. Это первая в мире вакцина рекомбинантного типа, то есть не содержащая природного аллергена. Директор института Муса Хаитов, замдиректора по науке и инновациям Игорь Шиловский и аллерголог-иммунолог отделения аллергологии и патологии Ольга Елисютина рассказали «Ъ» о новой технологии, которая должна помочь россиянам с самой распространенной в России аллергией. Также ученые объяснили, как на распространение этого заболевания влияют генетика, экологическая обстановка и психологический фон. Подробнее — в материале «Ъ».