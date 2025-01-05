Запоминающиеся выдумщики

Часто говорят, что в основе научного и технического прогресса человечества — лень и стремление упростить свою жизнь. Но то, какие усилия порой приходится приложить автору очередной придумки, чтобы ее признало общество, доказывает: сами они далеко не ленивые люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летчица люфтваффе Беата Узе стала владелицей первого в мире секс-шопа

Фото: Uwe Reuter / ullstein bild / Getty Images Летчица люфтваффе Беата Узе стала владелицей первого в мире секс-шопа

Фото: Uwe Reuter / ullstein bild / Getty Images

Барон, который дошел до ручки

А также до зажигалки и бритвы

«Человек так любит одноразовые вещи потому, что он и сам одноразовый»,— написал в одной из своих книг писатель Маркес. Гораздо раньше писателя Маркеса до этого додумался изобретатель Марсель Бик, предложивший человеку те самые одноразовые вещи: ручки, зажигалки, бритвы. После открытия Бика все стало одноразовым — от посуды до книг (книги Маркеса не в счет). Именно барон Бик оказался среди тех, кто определил особый стиль жизни ("использовал—выбросил"), немыслимый в прошлые столетия и очень распространившийся во второй половине ХХ века. А помог ему в этом кризис, в который погрузилась Европа после второй мировой войны. Подробнее — в материале «Ъ».

Ребята, давайте ж-ж-ж дружно

Как Лео Фендер сделал электрогитару всенародным инструментом

В начале августа исполнилось 115 лет со дня рождения Лео Фендера, человека, чья фамилия знакома не только каждому музыканту, но и многим из тех, кто далек от этого искусства. Созданные им инструменты Fender вывели электрогитары из сегмента нишевых на массовый рынок всего мира. Парадоксально, но сам Фендер не играл на гитаре. Возможно, это и помогло ему создать универсальный инструмент для всех стилей. На Fender можно играть все, даже если поставить струны в неправильном порядке, как это доказал Джими Хендрикс. Подробнее — в материале «Ъ».

Залетела

История Беаты Узе, летчицы люфтваффе, которая открыла первый в мире секс-шоп

25 октября исполнилось 105 лет со дня рождения Беаты Узе — одной из первых женщин-летчиц Германии и первой в стране летчицы-каскадера. Однако всемирно известна она как владелица первого в мире официального магазина для взрослых, как первая миллионерша, сделавшая состояние на продаже товаров для секса, и, похоже, как единственный в мире основатель порноимперии, который получил за это государственную награду. «Ъ» изучил историю женщины, начавшей продавать эротические товары просто потому, что ей запретили летать. Подробнее — в материале «Ъ».