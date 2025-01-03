Некультурные

Читая истории появления произведений, которые сегодня входят в золотой культурный фонд человечества, невозможно не цитировать Михаила Булгакова: «Люди как люди». Вот только несколько тому подтверждений в материалах «Ъ» в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Волшебник страны Оз», 1939 год

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Кадр из фильма «Волшебник страны Оз», 1939 год

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Без волшебства за кадром

Домогательства, алкоголизм и кражи — как снимали легендарный голливудский фильм о стране Оз

В мировой прокат в ноябре вышла лента «Злая: Сказка о ведьме Запада», очередная киноверсия очередного бродвейского мюзикла о сказочной стране Оз. Удивительное совпадение, но 85 лет назад главным фильмом года признали киноадаптацию другого бродвейского мюзикла, но все о том же придуманном государстве — «Волшебник страны Оз» с Джуди Гарленд в главной роли. Однако на съемках картины 1939 года, ставшей классикой мирового кинематографа, далеко не все было похоже на сказку. Подробнее — в материале «Ъ».

Из зала суда — на сцену

На каких реальных событиях основан мюзикл «Чикаго»

Сто лет назад, 12 марта 1924 года, Белва Гертнер, трижды разведенная женщина средних лет, в состоянии сильного алкогольного опьянения застрелила молодого любовника. 3 апреля того же года своего любовника застрелила другая жительница Чикаго — Беула Аннан. Как поется в старом советском фильме, «что в общем-то и создало сюжет» — сюжет пьесы, знаменитого бродвейского мюзикла и фильма «Чикаго». Подробнее — в материале «Ъ».

«Это для психически неполноценных людей»

Как в разное время в разных странах оценивали фильм «Эммануэль»

Полвека назад, 26 июня 1974 года, на экраны французских кинотеатров вышел фильм «Эммануэль» с Сильвией Кристель в главной роли. Фильм раздвинул границы дозволенного, имел огромный успех в прокате, а имя главной героини фильма стало нарицательным и прочно ассоциирующимся с сексом. В нашей стране «Эммануэль» появилась с многолетним опозданием, но тоже имела невероятный успех. Подробнее — в материале «Ъ».