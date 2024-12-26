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Коммерсантъ FM
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ЦБ рассказал, почему нельзя напечатать много денег и всем их раздать

Банк России поделился знаниями об основах экономики в своих соцсетях. Как рассказали в ЦБ, отвечая на вопрос подписчика, массовая раздача денег не может помочь экономике — наоборот, такая процедура лишь разгоняет инфляцию.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Эта логика может работать только в отношении конкретного человека... В масштабах всей экономики эта логика не работает»,— заверили в ЦБ.

Не менее очевидное решение — взять и принудительно снизить цены — также подверглось критике. «Падение цен останавливает развитие экономики. Если цены будут устойчиво снижаться, люди перестанут покупать товары в надежде на то, что они подешевеют еще сильнее. В результате производство этих товаров станет невыгодным для бизнеса. Это приведет к дефициту товаров в стране (потому что нерентабельные производства будут закрываться) и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами»,— пишет пресс-служба ЦБ.

Отвечая на вопрос про ключевую ставку, ЦБ cообщил, что ее повышение ограничивает спрос на кредиты и стимулирует склонность к сбережениям. Так снижается инфляция.

Подробнее о решении ЦБ по ставке — в материале «Ъ» «Ставку притормозили кредитом».

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