Лекарства выписали по приговору

К 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима Таганский суд Москвы приговорил бывших руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольгу Колотилову и ее заместителя Ольгу Покидышеву. Экс-чиновниц вместе с тремя сообщниками признали виновными в хищении 450 млн руб., выделенных на реализацию госпрограммы «Фарма-2020». Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — Минпромторга — на 482,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На оглашение приговора подсудимые Ольга Колотилова Ольга Покидышева, а также экс-президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко и предприниматели Артем Вашуров и Эльмира Зубкова, находившиеся под домашним арестом, прибыли в сопровождении родных, помогавших им донести до зала заседаний баулы с вещами. Рассевшись, подсудимые стали выяснять, что будет с коробками для ножных браслетов (надеваются при домашнем аресте), которые все оставили дома. В итоге пришли к выводу, что если всех отправят в колонию, то это уже будет не их проблемой.

Накануне прокурор потребовал признать всех подсудимых виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и приговорить Ольгу Колотилову и Ольгу Покидышеву к 8 и 7,5 года колонии общего режима соответственно и выплате штрафа 1 млн руб. Подсудимым Власенко, Вашурову и Зубковой гособвинение затребовало соответственно 9, 7 и 6,5 года с такими же штрафами. При этом прокурор просил удовлетворить иск Минпромторга о возмещении ущерба в размере 452,6 млн руб. В итоге Таганский суд Москвы приговорил Ольгу Колотилову и Ольгу Подкидышеву к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима каждую, бывший гендиректор ряда фирм, входивших в ГК, Эльмира Зубкова получила 6,5 года, Алексей Власенко — 7 лет. Экс-гендиректору «Фармдискавери» Артему Вашурову назначено 6 лет 10 месяцев колонии. Осужденные оштрафованы на 1 млн руб. каждый, солидарно по иску потерпевшей стороны они должны заплатить Минпромторгу 482,6 млн руб.

По версии обвинения, инициатором мошенничества был господин Власенко. Имея обширные связи в госструктурах, он якобы решил подзаработать на совместной программе Минпромторга и Минздрава «Фарма-2020», под которую с 2013 года выделялись миллиардные средства.

Деньги должны были пойти на приобретение «сырых» импортных препаратов с целью их последующей доработки и внедрения в производство в России. Для осуществления задуманного Алексей Власенко, по версии обвинения, обратился к предпринимателю Владимиру Зубкову, предложив вывести его группу компаний (ГК) «Фармдискавери» в победители в конкурсе на участие в трансферах по приобретению лекарств.

Тот согласился и привлек к делу соучредителей «Фармдискавери» Владимира Новаковского и Артема Вашурова. Затем Алексей Власенко связался с руководителем департамента Минпромторга Ольгой Колотиловой, предложив ей за вознаграждение обеспечить компаниям группы «Фармдискавери» получение прав на проведение трансферов. Госпожа Колотилова, говорится в деле, согласилась и вместе со своим заместителем Ольгой Покидышевой обеспечила аффилированным с «Фармдискавери» компаниям победу на внутриминистерских тендерах, получивших с 2013 по 2014 год свыше 450 млн руб. бюджетных средств. Следствие уверено, что ни один из контрактов не был исполнен, а деньги были присвоены.

Сами подсудимые и защита отвергали претензии следствия. По словам адвоката госпожи Покидышевой Василия Павлова, их подзащитные вообще не были знакомы друг с другом.

Деньги были потрачены по назначению, а финансовая экспертиза, на основе которой следствие сделало вывод о хищении средств, была проведена с грубыми нарушениями некомпетентными лицами. «Однако суд проигнорировал доводы защиты, признав подсудимых виновными»,— сказал господин Павлов, добавив, что защита считает приговор незаконным и необоснованным и обязательно его обжалует.

В отношении умершего во время следствия Владимира Зубкова было вынесено отдельное постановление — о прекращении его уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Дело же Владимира Новаковского, признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было рассмотрено Таганским судом в особом порядке год назад. В результате господин Новаковский был приговорен к 4 годам и 5 месяцам колонии, которые он уже отбыл в СИЗО.

Алексей Соковнин