«Деметра Трейдинг» в Димитровграде создает перевалочный зерновой хаб

Компания «Деметра Трейдинг» (ООО, входит в «Деметра Холдинг») начала реализацию крупного инвестиционного проекта на Димитровградском элеваторе (Димитровград, Ульяновская область). Об этом в официальном пресс-релизе сообщила пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает компания, на Димитровградском элеваторе началось строительство новых силосов (емкостей для хранения зерна) и автомобилеразгрузчиков. На предприятии появятся 10 новых силосов общей емкостью хранения 17,800 тыс. тонн. В итоге мощность элеватора вырастет на 20% с 85 400 до 103,2 тыс. тонн. Также в соответствии с инвестпроектом компания планирует возвести две линии разгрузки прибывающих на элеватор автомобилей-зерновозов, мощностью по 1,500 тыс. тонн в сутки каждая. «Таким образом мощность приема с автотранспорта вырастет в 1,5 раза с 1,96 тыс. тонн до 4,96 тыс. тонн в сутки.

Также в рамках инвестпроекта запланирована модернизация линий отгрузки зерна в вагоны, что позволит на 29% увеличить мощность оборудования с 3,5 тыс. тонн до 4,5 тыс. тонн в сутки.

Завершить работы по проекту планируется во втором квартале 2025 года.

По словам управляющего директора «Деметра Трейдинг» Романа Крона, «реализация инвестпроекта сделает из линейного Димитровградского элеватора полноценный перевалочный хаб». Он отмечает, что с развитием элеватора компания сможет предлагать сельхозпроизводителям региона «более выгодные контракты, а также весь набор финансовых и логистических инструментов».

«Деметра-Холдинг» (ООО, Москва) — один из крупнейших в России вертикально интегрированных холдингов. Объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В его состав входят крупнейшие Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%).

Холдингу принадлежит доля в 99,9% в ООО «Деметра Трейдинг» (Краснодар). Компании «Деметра Трейдинг» помимо Димитровградского элеватора ООО принадлежат доли 100% в ООО «Октябрьский элеватор» (Волгоград) и в ООО «Чернышковский элеватор» (Волгоград). Выручка «Деметра Трейдинг» по итогам 2023 года составляла 202,978 млрд руб., чистая прибыль — 7,265 млрд руб.

В сентябре прошлого года «Деметра Трейдинг» завершил сделку по покупке одновременно 100% долей Димитровградского и Чернышковского элеваторов. Цена сделки не раскрывается, однако, по оценкам экспертов, она составить от 2,5 до 5 млрд руб. Ранее Димитровградский элеватор принадлежал физическим лицам. По итогам 2023 года ООО «Димитровградский элеватор» имело выручку 139 млн руб., чистую прибыль — 36 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск