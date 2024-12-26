Похищенные у известной певицы деньги обналичивались в Перми

Таганский суд Москвы отправил под арест на один месяц и четыре дня 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основа, сообщает «Ъ». Он обвиняется в мошенничестве с квартирой популярной певицы Ларисы Долиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Об аресте второго фигуранта дела сообщила пресс-служба судов Москвы. Там уточнили, что в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой и повлекшее лишение права гражданина на жилье).

Ранее сообщалось, что житель Тольятти оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам. Когда на карту поступили похищенные деньги, он приехал в Пермь, чтобы обналичить 2,7 млн руб. Сотрудникам банка обвиняемый сказал, что это средства его матери.

В августе Лариса Долина подала иск к Полине Лурье, которая купила у нее квартиру в Москве за 112 млн руб. Певица заявила, что стала жертвой мошенников. В рамках дела были задержаны четыре человека. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск певицы о признании сделки недействительной и встречный иск от покупательницы.