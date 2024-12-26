Человек провалился в промоину у яхт-клуба «Чайка» в Тольятти

Сегодня, 26 декабря, инцидент произошел на реке Волга в Тольятти. Напротив яхт-клуба «Чайка» мужчина провалился в промоину, сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Для оказания помощи пострадавшему в 14:06 (MSK+1) от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». В 14:35 (MSK+1) спасатели извлекли провалившегося под лед человека из промоины и доставили на станцию, где передали врачам скорой медицинской помощи.

Как отметили в ведомстве, толщина льда на месте происшествия составляла всего 3-4 см, тогда как для одиночного пешехода она должна быть не менее 7 см.

Алексей Алексеев