Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Человек провалился в промоину у яхт-клуба «Чайка» в Тольятти

Сегодня, 26 декабря, инцидент произошел на реке Волга в Тольятти. Напротив яхт-клуба «Чайка» мужчина провалился в промоину, сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Для оказания помощи пострадавшему в 14:06 (MSK+1) от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». В 14:35 (MSK+1) спасатели извлекли провалившегося под лед человека из промоины и доставили на станцию, где передали врачам скорой медицинской помощи.

Как отметили в ведомстве, толщина льда на месте происшествия составляла всего 3-4 см, тогда как для одиночного пешехода она должна быть не менее 7 см.

Алексей Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...