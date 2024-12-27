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Коммерсантъ FM
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Чьи вы, активы

Что мешает восстановлению предсказуемой деловой среды в России

На волне передела имущественных прав «ненадежных» владельцев ценных активов бизнес входит в 2025 год без внятной системы защиты прав собственности. Компании адаптировались к изменениям деловой среды и даже закладывают их в бизнес-модели, но гарантировать, что законный владелец останется им завтра, вне их власти. Решение государством локальных проблем создает все новые — и где этот процесс остановится, пока неясно.

Корпоративное регулирование в РФ после 2022 года полнится временными и вынужденными нормами — от решений о судьбе активов иностранных компаний, которые принимаются в ручном режиме, до признания коррупционных нарушений не имеющими сроков давности. Не найдется коррупции — есть «тяжелые» статьи УК, позволяющие продолжить передачу «стратегических» активов государству. Вроде бы частные случаи, но после каждого (объем изъятого перевалил уже за 1 трлн руб.) владельцы компаний паникуют: защиты нет. Что делать с самим изъятым имуществом — тоже вопрос: сложные объекты — как сплетения труб, резервуаров, насосов и скважин в снежной тундре — сначала придется изучить и оформить. Как это сделать, не останавливая, и запустится ли снова? Кому отвечать, если нет? А если оно взлетит завтра на воздух? Насосы-то гудят прямо сейчас — и срочно кроятся заплатки на прорехи в регулировании.

Долгосрочные результаты этого вряд ли обратимы. Необходимость фиксации правил игры второй год ставится в повестку предновогодней встречи РСПП с президентом, но ответа не находит — показывая, что предсказуемая деловая среда и инвестпривлекательность РФ — дело далеко не 2025 года.

Диана Галиева

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