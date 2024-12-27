Потянуло прохладой

Уходящий 2024 год стал годом неожиданно быстрого роста российской экономики, подогретого, с одной стороны, дефицитом труда и предложения товаров, с другой — увеличением бюджетных субсидий и вливаний в обрабатывающую промышленность и социальные выплаты отдельным категориям населения. Это стимулировало частное потребление и выпуск в отдельных отраслях и поддерживало рост ВВП выше устойчивого уровня. По итогам января—ноября 2024 года экономика России выросла в годовом выражении на 4,1% — и, вероятнее всего, останется на этом уровне и по итогам года: против увеличения играет статистический эффект высокой базы конца 2023 года. Но и такой результат выше даже традиционно оптимистичного целевого прогноза Минэкономики на 2024 год в 3,9%.

В начале четвертого квартала, однако, траты населения стабилизировались, потребительское кредитование ощутимо замедлилось, а за ним начал замедляться и рост корпоративного. В результате кредитный стимул, «надувавший» спрос при отстающем предложении, к концу года заметно ослаб (см. график). Инвестиции же по-прежнему — и даже сильнее, чем дорогой кредит,— ограничивают отсутствие или дороговизна западного оборудования, неопределенность экономической ситуации и дефицит кадров. В итоге в 2025–2026 году экономика может вернуться к равновесному состоянию на уровне 1,5%.

Артем Чугунов