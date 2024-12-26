Краевого перевозчика оштрафовали на 4 млн руб. за ненадлежащее исполнение контракта

В Перми компания-перевозчик оштрафована на 4 млн руб. за нарушения при исполнении контракта на пассажирские перевозки, сообщает прокуратура Пермского края.

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Напомним, прокуратура Свердловского района Перми начала проверку перевозчика на основании обращений граждан о нарушении расписания автобусами 106 маршрута «д. Кондратово – Центральный рынок». Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года компания не выполнила 1651 рейс. Как сообщает надзорный орган, по выявленным фактам ненадлежащего исполнения обязательств в рамках заключенного государственного контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок руководителю компании-перевозчика внесено представление.

Кроме того, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 4 млн рублей.

Перевозчиком на данном маршруте является АО «Интранс ПК» (бывшее ПКГУП «Автовокзал»). Недавно на предприятии сменился генеральный директор.