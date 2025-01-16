Единый QR получил отзыв

В Госдуме к первому чтению готовится закон, объединяющий в себе регулирование расчетов цифровым рублем и использование универсального QR-кода. До 16 января на него собираются отзывы, и первый же из них оказался крайне неожиданным — комитет по защите конкуренции заявил, что документ может привести к монополизации рынка Национальной системой платежных карт (НСПК). Чтобы этого избежать, депутаты предлагают убрать из законопроекта положения о наделении этой дочерней организации ЦБ исключительными полномочиями «по оказанию услуг по предоставлению универсального платежного кода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоит отметить, что большую часть прошлого года вокруг универсального QR-кода кипели нешуточные страсти: Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк предлагали использовать уже действующую платформу MultiQR (принадлежит Сбербанку). Для равноудаленности крупнейший российский банк даже обещал передать платформу консорциуму, который недавно был оформлен юридически (см. “Ъ” от 14 января). Однако ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что универсальный QR будет от НСПК и никаких альтернатив ему регулятор не потерпит (см. “Ъ” от 28 сентября 2024 года). Этот тезис и был реализован в нынешнем законопроекте. А после его одобрения и рекомендации к рассмотрению профильным комитетом по финансовым рынкам все шло к его бесшовному принятию в редакции Банка России.

Однако, по мнению комитета Госдумы по защите конкуренции, монополизация указанных услуг «может привести, вопреки аргументам пояснительной записки, к "закрытию" этого сегмента» для добросовестных участников. Причем в аргументации комитета явно прослеживается тень консорциума банков. В частности, передача универсального QR на откуп НСПК приведет к «ограничению конкуренции и невозможности развития… платежных сервисов кредитными организациями», «прекращению развития связанных с указанными сервисами программ лояльности».

Шаг неожиданный и может привести к неожиданным, в том числе и для сделавших его депутатов, последствиям. Ведь закон не может применяться избирательно и, если уж бороться с монополизацией рынка платежных средств, так до конца. Возможно, депутаты не обратили внимания, но другое средство платежа — банковские карты — уже давно и успешно монополизировано той самой НСПК. И до 2022 года все операции по картам в нашей стране обрабатывались этим самым монополистом, а после ухода международных платежных систем НСПК стала управлять не только работой с картами «Мир», но и с каратами Visa и MasterCard. Но это еще семечки, поскольку в июле этого года на российском рынке должно появиться еще одно платежное средство, которое ЦБ решительно намерен монополизировать,— цифровой рубль. И что станет разменной монетой в этих спорах, мы должны узнать уже в ближайшее время.

Максим Буйлов