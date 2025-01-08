«Владимир Яковлев, расчувствовавшись, наградил автора видеомагнитофоном»

8 января. Еженедельник «Коммерсантъ»

Между нулевым и первым номером прошло более трех месяцев. C 8 января 1990 года еженедельник «Коммерсантъ» стал выходить регулярно по понедельникам.

С первого же настоящего номера «Коммерсантъ» поражал своим непривычным подходом. В материалах не было характерного для советской журналистики пафоса, восхваления властей, претензий на литературность в сочетании с тупейшими штампами.

Нестандартным было и соотношение серьезного и смешного. В советских изданиях юмор традиционно помещался в специально отведенных местах, чтобы читатель заранее знал, где смеяться. В «Коммерсанте» о шутках не предупреждали.

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Коммерсантовская установка на информационную, а не авторскую журналистику, казалось бы, исключала появление ярких индивидуальностей. Тем не менее многие покупали газету специально для того, чтобы прочесть остроумнейшую колонку Максима Соколова «Что было на неделе» или серьезный экономический обзор Никиты Кириченко и Андрея Шмарова. Первоначально тираж еженедельника составлял 40 тыс. экземпляров, через год достиг 500 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кириченко был основателем экономической журналистики в постсоветской России

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ Никита Кириченко был основателем экономической журналистики в постсоветской России

Фото: Виктор Васенин, Коммерсантъ

В «Ъ» Никита работал с 1990 по 1995 год. Именно он создал жанр обзора цен и инвестиций в еженедельнике «Коммерсантъ». В 1996-м был главным редактором журнала «Эксперт», вел телевизионную передачу «Национальный доход» на канале РТР. Никита умер 31 декабря 2003 года в возрасте 38 лет. Меньше чем через год после его смерти была учреждена премия в области аналитической журналистики, названная его именем.

Заголовки

«Коммерсантъ» сразу поразил читателей своими заголовками.

Десятилетиями граждане видели нескончаемые «Итоги подводить рано», «На предпраздничной вахте», «В обстановке взаимного доверия», «ЛЭП шагает за облака», «Бесчинства расистов», «Из института в родное село».

И вдруг—такое! Нельзя сказать, что все они были гениальные, но даже самые тупые выглядели невероятно свежо.

23 июля. Силовые структуры

Удивительно, но до 1990 года в русском языке не было общего слова для обозначения граждан и госучреждений, деятельность которых связана с физическим насилием — армии, милиции, прокуратуры и госбезопасности. Было лишь выражение «люди в погонах», но какое-то кривоватое: к железнодорожникам применимо, а к людям в штатском — нет. Словосочетание «силовые структуры власти» впервые зафиксировано в статье обозревателя «Ъ» Максима Соколова «Будет ли в Советском союзе военный переворот?»:

Принято говорить о конфликте между нынешним реформистским руководством и аппаратом... Естественно, что взоры всех участников конфликта обращены к силовым структурам власти: к армии и КГБ,— без участия которых попытка учинить государственную измену (ст. 64 УК РСФСР — «Заговор с целью захвата власти») шансов на успех не имеет.

Рисунок: Андрей Бильжо

Позже, в 1993 году, появился и более короткий термин «силовики»:

Сомнительные действия МВД, непонятная роль МБ и колебания МО привели к тому, что героями дня они отнюдь не стали, а в результате вместо того, чтобы иметь президента в заложниках, силовики (прежде всего милиционеры) озабочены в первую очередь тем, как бы отмазаться от неприятных вопросов, нежели тем, как диктовать свою волю правительству (еженедельник «Коммерсантъ», 11 октября).

Октябрь. Первые биржевые сводки

16–17 октября в Москве была учреждена крупнейшая товарно-сырьевая биржа в СССР — Российская товарно-сырьевая биржа (РТСБ). Она расположилась в помещении Политехнического музея — за памятником Феликсу Дзержинскому, по соседству со зданием КГБ. «Коммерсантъ» первым из советских СМИ начал публиковать отчеты о торгах. Выглядело это так:

За прошедшую неделю наиболее крупной сделкой на РТСБ стала продажа партии автозапчастей для автомобилей «Жигули» и «Волга» на сумму 32 млн руб. и партии японских видеокассет на 16,5 млн руб.

На торгах 22 февраля наиболее широко предлагались компьютеры, разные виды бытовой электроники, сельхозпродукция и некоторые виды сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тогда это было не смешно ни читателям «Коммерсанта», ни главному управляющему биржи Константину Боровому (объявлен иноагентом).

Фото: Сергей Самохин Тогда это было не смешно ни читателям «Коммерсанта», ни главному управляющему биржи Константину Боровому (объявлен иноагентом).

Фото: Сергей Самохин

4 декабря. Преступная карта Москвы

Криминальный хроникер Олег Утицин совершил невероятное: внедрившись в уголовные круги, он составил карту бандитского раздела Москвы.

Популярность карты вышла далеко за пределы Москвы и даже страны — ее перепечатали многие западные издания. Владимир Яковлев, расчувствовавшись, наградил автора видеомагнитофоном.