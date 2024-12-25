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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 26–28 декабря

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Внебиржевой и официальный курс доллара после двухнедельного перерыва опустился ниже уровня 100 руб./$. В среду курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился до отметки 99,8862 руб./$, что на 3,6 руб. ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился с начала недели на 2,73 руб., до отметки 99,6125 руб./$.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 104.00-106.00
ПСБ 102.50-105.00
Банк Зенит 103.00
«БКС Мир инвестиций» 100.00-104.00
«Цифра банк» 100.00-105.00
Консенсус-прогноз * 103.25

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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ПСБ
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
«Цифра банк»
Банк Зенит
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Евгений Локтюхов,
начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается

К середине недели биржевой курс юаня продолжил тяготеть к сдержанному снижению, откатившись к отметке 13,5 руб. Ключевую поддержку рублю оказывает активизация экспортеров в условиях близких налоговых выплат. В то же время спрос на валюту сейчас остается придавленным из-за санкционных сложностей с переводами валюты и близости к завершению горячего сезона, а также по причине рождественских праздников в западных странах. Отмечаем, что и спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается: цены на нефть марки Brent перед католическим Рождеством подросли и выглядят готовыми двигаться к верхней границе нашего текущего целевого диапазона на декабрь — зоны $70–75 за баррель. Сильных колебаний курсов валют не ожидаем. Целевой диапазон по юаню — 13,5–14 руб. Допускаем локальные попытки китайской валюты в ближайшие дни откатиться ниже, но в целом считаем более оправданным закрепление юаня на его верхней границе.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

В фокусе внимания останутся цены на нефть

Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 13,5–14, по доллару — 99–102. По мере исчерпания эффекта поддержки со стороны налогового периода рубль может отпустить валюты ближе к верхним границам указанных коридоров. Давление может оказывать традиционный для последних дней спрос инвесторов, желающих увеличить позиции в валюте из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые дни января, а также граждан, которые собираются в зарубежные турпоездки. В фокусе внимания валютного рынка в ближайшие дни останутся цены на нефть, геополитика, сигналы регулятора, динамика доллара на мировом рынке.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс

Высокая ключевая ставка российского регулятора продолжает оказывать поддержку курсу рубля. Он укрепляет свои позиции на фоне заявлений о перспективах замедления инфляции к весне 2025 года. Нефтяные цены показали рост в середине недели, что также на стороне российского рубля. При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс. Наибольшее влияние на курс национальной валюты продолжают оказывать геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика Банка России, а также ситуация с бюджетными расходами. Тем временем евро находится под давлением относительно сложной экономической обстановки в странах ЕС — Франции и Германии. Идет активное обсуждение перспектив снижения ставок в еврозоне уже в следующем году.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года

Рубль продолжает снижаться к адекватным значениям. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, что ведет к росту объемов предложения валюты от экспортеров, которые готовят рубли под фискальные платежи. Мы ожидаем, что рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года в диапазоне 100–105 руб./$ с возможными попытками укрепления ниже отметки 100 руб./$.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Внешнеполитические риски для российской валюты сохраняются

Рубль выглядит сильным на фоне приближающихся налоговых платежей декабря. Тем не менее внешнеполитические риски для российской валюты сохраняются, что может привести к ускорению покупок валюты с целью хеджирования рисков на период новогодних каникул. Вместе с тем сезонно сильный профицит внешней торговли РФ в январе может оказать поддержку рублю в начале года.

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