Курс доллара. Прогноз на 26–28 декабря

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается К середине недели биржевой курс юаня продолжил тяготеть к сдержанному снижению, откатившись к отметке 13,5 руб. Ключевую поддержку рублю оказывает активизация экспортеров в условиях близких налоговых выплат. В то же время спрос на валюту сейчас остается придавленным из-за санкционных сложностей с переводами валюты и близости к завершению горячего сезона, а также по причине рождественских праздников в западных странах. Отмечаем, что и спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается: цены на нефть марки Brent перед католическим Рождеством подросли и выглядят готовыми двигаться к верхней границе нашего текущего целевого диапазона на декабрь — зоны $70–75 за баррель. Сильных колебаний курсов валют не ожидаем. Целевой диапазон по юаню — 13,5–14 руб. Допускаем локальные попытки китайской валюты в ближайшие дни откатиться ниже, но в целом считаем более оправданным закрепление юаня на его верхней границе.

Денис Буйволов,

аналитик В фокусе внимания останутся цены на нефть Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 13,5–14, по доллару — 99–102. По мере исчерпания эффекта поддержки со стороны налогового периода рубль может отпустить валюты ближе к верхним границам указанных коридоров. Давление может оказывать традиционный для последних дней спрос инвесторов, желающих увеличить позиции в валюте из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые дни января, а также граждан, которые собираются в зарубежные турпоездки. В фокусе внимания валютного рынка в ближайшие дни останутся цены на нефть, геополитика, сигналы регулятора, динамика доллара на мировом рынке.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс Высокая ключевая ставка российского регулятора продолжает оказывать поддержку курсу рубля. Он укрепляет свои позиции на фоне заявлений о перспективах замедления инфляции к весне 2025 года. Нефтяные цены показали рост в середине недели, что также на стороне российского рубля. При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс. Наибольшее влияние на курс национальной валюты продолжают оказывать геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика Банка России, а также ситуация с бюджетными расходами. Тем временем евро находится под давлением относительно сложной экономической обстановки в странах ЕС — Франции и Германии. Идет активное обсуждение перспектив снижения ставок в еврозоне уже в следующем году.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года Рубль продолжает снижаться к адекватным значениям. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, что ведет к росту объемов предложения валюты от экспортеров, которые готовят рубли под фискальные платежи. Мы ожидаем, что рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года в диапазоне 100–105 руб./$ с возможными попытками укрепления ниже отметки 100 руб./$.