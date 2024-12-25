Курс доллара. Прогноз на 26–28 декабря
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Внебиржевой и официальный курс доллара после двухнедельного перерыва опустился ниже уровня 100 руб./$. В среду курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился до отметки 99,8862 руб./$, что на 3,6 руб. ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился с начала недели на 2,73 руб., до отметки 99,6125 руб./$.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|104.00-106.00
|ПСБ
|102.50-105.00
|Банк Зенит
|103.00
|«БКС Мир инвестиций»
|100.00-104.00
|«Цифра банк»
|100.00-105.00
|Консенсус-прогноз *
|103.25
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается
К середине недели биржевой курс юаня продолжил тяготеть к сдержанному снижению, откатившись к отметке 13,5 руб. Ключевую поддержку рублю оказывает активизация экспортеров в условиях близких налоговых выплат. В то же время спрос на валюту сейчас остается придавленным из-за санкционных сложностей с переводами валюты и близости к завершению горячего сезона, а также по причине рождественских праздников в западных странах. Отмечаем, что и спекулятивных поводов для покупок валюты сейчас не наблюдается: цены на нефть марки Brent перед католическим Рождеством подросли и выглядят готовыми двигаться к верхней границе нашего текущего целевого диапазона на декабрь — зоны $70–75 за баррель. Сильных колебаний курсов валют не ожидаем. Целевой диапазон по юаню — 13,5–14 руб. Допускаем локальные попытки китайской валюты в ближайшие дни откатиться ниже, но в целом считаем более оправданным закрепление юаня на его верхней границе.
В фокусе внимания останутся цены на нефть
Наш прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели — 13,5–14, по доллару — 99–102. По мере исчерпания эффекта поддержки со стороны налогового периода рубль может отпустить валюты ближе к верхним границам указанных коридоров. Давление может оказывать традиционный для последних дней спрос инвесторов, желающих увеличить позиции в валюте из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые дни января, а также граждан, которые собираются в зарубежные турпоездки. В фокусе внимания валютного рынка в ближайшие дни останутся цены на нефть, геополитика, сигналы регулятора, динамика доллара на мировом рынке.
Основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс
Высокая ключевая ставка российского регулятора продолжает оказывать поддержку курсу рубля. Он укрепляет свои позиции на фоне заявлений о перспективах замедления инфляции к весне 2025 года. Нефтяные цены показали рост в середине недели, что также на стороне российского рубля. При этом основным фактором, определяющим курс национальной валюты, остается экспортно-импортный баланс. Наибольшее влияние на курс национальной валюты продолжают оказывать геополитическая обстановка, санкционная риторика, денежно-кредитная политика Банка России, а также ситуация с бюджетными расходами. Тем временем евро находится под давлением относительно сложной экономической обстановки в странах ЕС — Франции и Германии. Идет активное обсуждение перспектив снижения ставок в еврозоне уже в следующем году.
Рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года
Рубль продолжает снижаться к адекватным значениям. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, что ведет к росту объемов предложения валюты от экспортеров, которые готовят рубли под фискальные платежи. Мы ожидаем, что рубль будет оставаться умеренно стабильным до конца текущего года в диапазоне 100–105 руб./$ с возможными попытками укрепления ниже отметки 100 руб./$.
Внешнеполитические риски для российской валюты сохраняются
Рубль выглядит сильным на фоне приближающихся налоговых платежей декабря. Тем не менее внешнеполитические риски для российской валюты сохраняются, что может привести к ускорению покупок валюты с целью хеджирования рисков на период новогодних каникул. Вместе с тем сезонно сильный профицит внешней торговли РФ в январе может оказать поддержку рублю в начале года.