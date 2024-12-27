Сим-карты на паспортном контроле

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Весь 2024 год в телеком-отрасли прошел под знаменем борьбы с серыми сим-картами. Вместе с ужесточением миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, власти преступили и к ужесточению правил оборота сим-карт. Трагедия совпала с уже запущенным процессом ужесточения борьбы с телефонным мошенничеством, правда, к весне она велась в большей степени техническими средствами и через усиленное взаимодействие операторов связи, банков и силовых структур.

В середине июня депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев внесли в Госдуму поправки к законам «О связи» (126-ФЗ) и «О биометрии» (572-ФЗ), который в августе был подписан президентом: с 1 января 2025 года граждане РФ смогут оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Иностранным гражданам продажа сим-карт без сдачи биометрических данных запрещена. До 1 февраля 2025 года операторы должны будут оповестить иностранцев об изменении правил оказания услуг связи, а до 1 марта те должны переоформить документы и сдать биометрию. Если абоненты этого не сделают, то им отключат связь.

Параллельно Роскомнадзор ежемесячно проверял в среднем около 82,5 млн абонентских номеров, из которых операторы каждый месяц устраняли нарушения примерно по 11,2 млн. В ведомстве “Ъ” пояснили, что для мониторинга корректности данных используется специально созданная информационная система, которая сравнивает переданную операторами информацию со сведениями в ведомственных IT- системах МВД, ФНС и ЕСИА Минцифры России.

Если данные не удалось верифицировать, операторы блокируют такую сим-карту или расторгают договор обслуживания. Всего операторы связи по запросу Роскомнадзора блокировали в среднем около 800 тыс. сим-карт каждый месяц из-за недостоверных сведений об абонентах.

Минцифры оценивало, что для выполнения новых требований по обороту операторам связи потребуется 1,7 млрд руб. на дооборудование 5,4 тыс. точек продаж и доработку программно-аппаратных комплексов для заключения договоров с абонентами-иностранцами.