Дистрибуторов отводят от суда

Одна из крупнейших отечественных IT-компаний Т1 оспаривает решение арбитражного суда по взысканию более $3,4 млн c «Марвел-дистрибуции» из-за поставок решений американской ИБ-компании Fortinet, которая в 2022 году ушла с российского рынка и прекратила поддержку своих продуктов. Юристы объясняют, что сейчас сложившейся практики по таким делам нет из-за специфики договоров. Всего же с 2022 года в судах рассматривается не менее 100 подобных исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных судов кассационную жалобу дочерней структуры Т1 — ООО «ТС Интеграция» на решение суда по спору с учредителем IT-поставщика «Марвел-дистрибуция» — ООО МКТ. Сумма иска составляет $2,9 млн и $536 тыс. процентов за «пользование чужими денежными средствами», заседание назначено на 24 января. В августе 2024 года суд первой инстанции отказал Т1 в удовлетворении требований, апелляция также встала на сторону «Марвел-дистрибуции».

Из решения суда следует, что в сентябре 2019 года компании заключили рамочный договор на поставку кодов активации программного обеспечения (ПО), блоков обработки данных и модулей американской ИБ-компании Fortinet, которые затем Т1 поставляла банку ВТБ. В документе говорится, что Fortinet 7 марта 2022 года объявила о том, что прекращает техподдержку своих изделий из-за введенных против РФ санкций. В «Марвел-дистрибуции» отказались комментировать ход дела до окончательного решения суда, в Т1 не ответили на запрос.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ТС Интеграция» на 100% принадлежит ООО Т1 — одной из крупнейших IT-компаний РФ. До марта 2022 года 30,5% IT-компании принадлежали банку ВТБ. Через месяц после включения банка в SDN List США в феврале 2024 года ВТБ объявил о продаже доли ЗПИФ «Ось». Выручка Т1 в 2023 году превысила 222 млрд руб. В штате свыше 21 тыс. сотрудников. Ранее “Ъ” писал, что компания изменила структуру собственников, консолидируя доли. Основным конечным владельцем системного интегратора стала Юлия Манкос (см. “Ъ” от 6 декабря).

ООО МКТ на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (Fplus), в котором 50% доли распределены между ЗПИФ «Нуклон» и Алексеем Мельниковым. Финансовые показатели холдинг не раскрывает с 2020 года. Летом “Ъ” писал, что господин Мельников продал 50% своей доли в Fplus «Нуклону» из-за возможного выхода на IPO (см. “Ъ” от 16 августа).

Из-за специфики поставленного товара — ПО — суды посчитали, что ни истец, ни ответчик не являются сторонами лицензионного соглашения, говорит руководитель международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко. Также они посчитали, что товар был поставлен истцу в надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные договорами, добавляет управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. «При этом факт приостановления деятельности компании-правообладателя Fortinet на территории России не служит основанием для вывода о ненадлежащем качестве поставленного товара. В связи с этим суд не увидел оснований для возврата денежных средств»,— говорит он.

В августе московский арбитражный суд постановил отечественному производителю вычтехники «Аквариус» возместить ЦБ 138,5 млн руб. и 14,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами из-за сертификатов на техподдержку систем хранения данных, которую компания Dell отказалась предоставлять в марте 2022 года. Суд тогда решил, что уход иностранного вендора из РФ не освобождает компанию от выполнения своих обязательств по договору поставки (см. “Ъ” от 2 августа).

«На текущий момент нет однозначно сформированной практики по данной категории дел»,— объясняет Ксения Касьяненко. Как правило, результат таких споров зависит «преимущественно от содержания заключенных с такими поставщиками и дистрибуторами договоров», добавляет партнер АБ «Жданов, Койда, Рубальский и партнеры» Кирилл Рубальский.

C 2022 года в судах рассмотрелось и продолжает рассматриваться около 100 подобных исков, говорит Ксения Касьяненко, и в случае дальнейшего ухода ПО с рынка России количество таких дел будет увеличиваться.

Алексей Жабин