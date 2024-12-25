ЦБ объявил об отмене ограничений на полную стоимость потребительских кредитов

Центробанк решил не ограничивать полную стоимость потребительских кредитов (ПСК; общая сумма, которую заемщик обязан отдать банку) и займов в период с 1 января по 31 марта 2025 года. Регулятор уточнил, что вводит подобный мораторий только в случае существенного изменения рыночных условий.

«Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c III квартала 2024 года. Ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК»,— говорится в сообщении Центробанка.

При этом, как добавил регулятор, увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы.

Центробанк пояснил, что стоимость фондирования выросла из-за роста ключевой ставки и конкуренции банков за фондирование. Мораторий будет действовать в отношении банков, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам, а также в отношении микрофинансовых организаций по отдельным категориям.

20 декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение существенным ужесточением денежно-кредитной политики и формированием предпосылок для снижения инфляции.

Подробнее о потребительском кредитовании — в материале «Ъ» «Граждане решили остаться при своих».