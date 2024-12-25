В дивизии Дзержинского развернули свалку

Как стало известно “Ъ”, бывший командир батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии Батир Абазов оказался под следствием за то, что превратил полигон вверенного ему подразделения в свалку бытовых отходов. Сам подполковник признал вину частично, утверждая, что лишь два с половиной месяца позволял загрязнять почву, тогда как до него это годами делали другие люди. Сейчас площадь незаконной свалки составляет около 10 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании 2-го Западного окружного военного суда 44-летний Батир Абазов 25 декабря пытался добиться отмены решения Реутовского гарнизонного суда, который 13 декабря по ходатайству Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР отправил его в СИЗО до 9 февраля. Участвовавший в слушании по ВКС из СИЗО №4 («Медведь») фигурант — плотного телосложения мужчина с бородой — заметно волновался. Когда судья Василий Сай устанавливал его личность, он начал вспоминать всю свою биографию, рассказав, что в 2003 году окончил во Владикавказе военный институт и по распределению попал в дивизию им. Дзержинского, где начал службу с должности командира взвода, а закончил командиром отдельного батальона обеспечения и охраны в 2024 году. Подполковник Абазов сообщил, что до своего задержания 11 декабря он проживал в подмосковной Балашихе и является отцом двух дочерей и сына.

Следователи ГВСУ СКР обвиняют его в превышении должностных полномочий, причинивших тяжкие последствия (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК). Согласно обнародованным в суде материалам, офицер Абазов «в период 2023–2004 годов, действуя из корыстной заинтересованности, совместно с другими должностными лицами командования войсковой части» разрешил коммерсантам свозить на территорию полигона дивизии строительный и бытовой мусор для захоронения. Площадь свалки, по данным следствия, составила не менее 107 тыс. кв. м.

Ущерб от противоправных действий господина Абазова и его пока не установленных соучастников следствие оценило в сумму «не менее 30 млн руб.».

Именно столько, по данным СКР, составят «фактические затраты на восстановление почвы».

Адвокат Руслан Басов призывал суд перевести подзащитного под домашний арест, отмечая, что тот активно сотрудничает со следствием, а противоправной деятельностью занимался лишь два месяца в 2023 году и еще десять дней в 2024 году.

«За два с половиной месяца невозможно завести столько мусора, чтобы причинить ущерб на 30 млн!» — сказал защитник, назвав предъявленное господину Абазову обвинение «некорректным» и несправедливым. По словам адвоката, его подзащитный не уклонялся от вызова к следователям, изобличив коммерсанта, который возил мусор на полигон. Также он назвал имя своего предшественника, который мог устраивать там свалку, впрочем отрицая наличие всякого сговора с этим человеком.

Адвокат предположил, что его подзащитный мог причинить ущерб от силы на 1 млн руб.

Господин Басов отметил, что, несмотря на то что следствие вменило фигуранту совершение преступления в составе организованной группы, господин Абазов остается единственным фигурантом расследования. В то же время именно «громкие формулировки следствия» позволили заключить подполковника в СИЗО, указал адвокат. Он просил суд проявить «гуманность» к обвиняемому, многодетная семья которого «живет небогато», а супруга работает воспитательницей в детском саду.

Сам господин Абазов просьбу о переводе его под домашний арест поддержал, сказав, что вину он «частично осознал», и просил суд его «понять». При этом подследственный заверил, что не может скрыться. Однако против освобождения фигуранта из СИЗО выступил следователь ГВСУ СКР. Он аргументировал это тем, что в ходе следствия господин Абазов общался с одним из свидетелей по делу, тем самым, по его словам, «пытаясь воспрепятствовать расследованию». Следователь подчеркнул, что в настоящее еще «устанавливается круг лиц, входивших в преступную группу вместе с Абазовым». Прокуратура поддержала следствие.

Пока ждали решения, господин Абазов рассказал “Ъ”, что на преступление, в результате которого ему удалось заработать всего 500 тыс. руб., его толкнули тяжелое материальное положение и невозможность прокормить семью с тремя детьми на зарплату военного.

«Дело почти дошло до развода»,— посетовал фигурант, добавив, что полученную зарплату он к тому же тратил на ремонт служебных помещений.

Апелляция оставила офицера в СИЗО. Тем временем Военное следственное управление по Москве планирует допросить господина Абазова в рамках другого уголовного дела — о хищения металлолома в дивизии Дзержинского. По нему подполковник пока проходит как свидетель.

Мария Локотецкая