В Тульской области произошел пожар на автозаводе Haval

На автомобильном заводе в Узловском районе Тульской области произошел пожар. С предприятия эвакуировали 510 человек, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составила 200 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировали, для его тушения привлекли 60 специалистов и 15 единиц техники. Дознаватель МЧС позже установит, что стало причиной пожара.

По данным агентства «Тульская пресса», пожар произошел на заводе Haval. Согласно официальному сайту Haval, завод компании в Тульской области находится в индустриальном парке «Узловая» в Узловском районе. Портал «Тульские новости» сообщил, что изначально загорелся картон на площади 20 кв. м. Издание назвало возможной причиной возгорания курение в неположенном месте.