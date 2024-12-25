Кто здесь добыча

Увеличение экспорта и внутреннего потребления обеспечило по итогам января—ноября рост добычи газа в России на 7,9%, до 641 млрд кубометров, а в ноябре — на 5,5%, до 63,3 млрд кубометров. По данным “Ъ”, сильнее всего за неполный год выросла добыча «Газпрома», вероятно, на 12,8%, до 413,4 млрд кубометров, независимые производители, наоборот, сильно сокращали добычу из-за условий сделки ОПЕК+. При этом Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС — как по трубопроводу, так и в виде СПГ,— удерживая долю около 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резервуары для хранения российского газа стремительно заполняются

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Резервуары для хранения российского газа стремительно заполняются

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ по итогам января—ноября выросла на 7,9% год к году, до 641 млрд кубометров, в ноябре производство газа увеличилось на 5,5%, до 63,3 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах.

Добыча прочих производителей, в основном отражающая добычу «Газпрома», за 11 месяцев выросла год к году на 12,8%, до 413,4 млрд кубометров. В ноябре «прочие» произвели 43,3 млрд кубометров, что на 12,2% больше, чем годом ранее.

Пока РФ остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС — как по трубопроводу, так и в виде СПГ,— удерживая долю на местном рынке примерно в 15%.

«Газпром» продолжает поставки транзитом через Украину и через «Турецкий поток» — примерно по 15 млрд кубометров в год по каждому из маршрутов. Это помогает поддерживать добычу компании. Как ожидается, с 1 января 2025 года прекратится транзитный контракт через Украину, и поставки из РФ могут снизиться вдвое.

Вице-премьер Александр Новак в интервью «России 24» сообщил, что общий экспорт российского газа в страны ЕС в 2024 году окажется на 18–20% выше, чем в прошлом году. За 11 месяцев объем поставок трубопроводного газа и СПГ превысил 50 млрд кубометров, годовой прогноз по экспорту СПГ — 33 млн тонн, сказал он.

НОВАТЭК, крупнейший производитель газа среди независимых, увеличил добычу газа в январе—ноябре на 4% год к году, до 75 млрд кубометров.

В ноябре добыча снизилась на 1,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,7 млрд кубометров. Добыча на подпавшем под санкции проекте «Арктик СПГ-2» в ноябре составила 29 тыс. тонн — это самый низкий показатель с начала года, когда была запущена первая линия СПГ-завода. Пиковое производство на площадке наблюдалось в августе и сентябре, после чего пошло на спад, сейчас отгрузки с СПГ-завода не осуществляются.

«Роснефть» снизила добычу за 11 месяцев на 2% год к году, до 69,6 млрд кубометров, в ноябре производство упало сразу на 11,8%, до 5,7 млрд кубометров. Добыча на Ванкоре в ноябре снизилась на 9,4% год к году, в «Роспане», который весь прошлый год наращивал производство газа,— рухнула сразу на 27,4% относительно прошлого года.

«Газпром нефть» нарастила добычу газа за 11 месяцев на 2,5%, до 29,3 млрд кубометров, в ноябре показатель снизился на 2%, до 2,5 млрд кубометров.

Другие независимые производители сохраняют тенденцию по снижению добычи. Это может объясняться сокращением производства попутного газа нефтекомпаниями из-за ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

ЛУКОЙЛ в январе—ноябре снизил производство газа на 1% год к году, до 16,3 млрд кубометров, в ноябре добыча составила 1,47 млрд кубометров, что на 1,7% ниже, чем годом ранее. Добыча «Сургутнефтегаза» за 11 месяцев упала на 12%, до 5,7 млрд кубометров, в ноябре снизилась на 11,8% год к году. Добыча ННК в январе—ноябре снизилась на 1%, до 5,9 млрд кубометров, в ноябре — на 5,4% год к году.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» за 11 месяцев снизилась на 6%, до 8,2 млрд кубометров, в ноябре падение составило 39,5% год к году. Проект «Сахалин-2» снизил добычу за 11 месяцев на 3,6%, до 14,5%, в ноябре производство газа осталось на уровне прошлого года.

По прогнозам Виталия Ермакова из ВШЭ, объем добычи газа (не учитывая газ, сжигаемый в факелах) по итогам 2024 года составит 691 млрд кубометров, что на 54 млрд кубометров выше, чем годом ранее.

Рост добычи он объясняет увеличением экспорта и внутреннего потребления. По словам эксперта, поставки в дальнее зарубежье главным образом растут за счет экспорта в Китай по «Силе Сибири», по итогам года трубопроводный экспорт в страну достигнет 31 млрд кубометров. Общий объем трубопроводного экспорта в дальнее зарубежье, включая Китай, Турцию и европейские страны, по его оценкам, ожидается на уровне 85 млрд кубометров.

На внутреннем рынке валовое потребление превышает 500 млрд кубометров, включая объемы, используемые для технологических нужд ГТС, и закачку газа в ПХГ, говорит господин Ермаков. Он полагает, что добыча «Газпрома» в 2024 году составит около 400 млрд кубометров, увеличившись на 11% год к году. Высокие показатели «Газпрома» несколько компенсируют снижающуюся добычу газа нефтяными компаниями, которая год к году сократится примерно на 6%, до 120 млрд кубометров, подсчитал эксперт.

Татьяна Дятел