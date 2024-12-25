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Коммерсантъ FM
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Кто здесь добыча

Производство газа в России по итогам 2024 года превысит прошлогодний уровень

Увеличение экспорта и внутреннего потребления обеспечило по итогам января—ноября рост добычи газа в России на 7,9%, до 641 млрд кубометров, а в ноябре — на 5,5%, до 63,3 млрд кубометров. По данным “Ъ”, сильнее всего за неполный год выросла добыча «Газпрома», вероятно, на 12,8%, до 413,4 млрд кубометров, независимые производители, наоборот, сильно сокращали добычу из-за условий сделки ОПЕК+. При этом Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС — как по трубопроводу, так и в виде СПГ,— удерживая долю около 15%.

Резервуары для хранения российского газа стремительно заполняются

Резервуары для хранения российского газа стремительно заполняются

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Резервуары для хранения российского газа стремительно заполняются

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Добыча газа в РФ по итогам января—ноября выросла на 7,9% год к году, до 641 млрд кубометров, в ноябре производство газа увеличилось на 5,5%, до 63,3 млрд кубометров, говорят источники “Ъ”, знакомые со статистикой Минэнерго. Данные приводятся с учетом газа, сожженного в факелах.

Добыча прочих производителей, в основном отражающая добычу «Газпрома», за 11 месяцев выросла год к году на 12,8%, до 413,4 млрд кубометров. В ноябре «прочие» произвели 43,3 млрд кубометров, что на 12,2% больше, чем годом ранее.

Пока РФ остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС — как по трубопроводу, так и в виде СПГ,— удерживая долю на местном рынке примерно в 15%.

«Газпром» продолжает поставки транзитом через Украину и через «Турецкий поток» — примерно по 15 млрд кубометров в год по каждому из маршрутов. Это помогает поддерживать добычу компании. Как ожидается, с 1 января 2025 года прекратится транзитный контракт через Украину, и поставки из РФ могут снизиться вдвое.

Вице-премьер Александр Новак в интервью «России 24» сообщил, что общий экспорт российского газа в страны ЕС в 2024 году окажется на 18–20% выше, чем в прошлом году. За 11 месяцев объем поставок трубопроводного газа и СПГ превысил 50 млрд кубометров, годовой прогноз по экспорту СПГ — 33 млн тонн, сказал он.

НОВАТЭК, крупнейший производитель газа среди независимых, увеличил добычу газа в январе—ноябре на 4% год к году, до 75 млрд кубометров.

В ноябре добыча снизилась на 1,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,7 млрд кубометров. Добыча на подпавшем под санкции проекте «Арктик СПГ-2» в ноябре составила 29 тыс. тонн — это самый низкий показатель с начала года, когда была запущена первая линия СПГ-завода. Пиковое производство на площадке наблюдалось в августе и сентябре, после чего пошло на спад, сейчас отгрузки с СПГ-завода не осуществляются.

«Роснефть» снизила добычу за 11 месяцев на 2% год к году, до 69,6 млрд кубометров, в ноябре производство упало сразу на 11,8%, до 5,7 млрд кубометров. Добыча на Ванкоре в ноябре снизилась на 9,4% год к году, в «Роспане», который весь прошлый год наращивал производство газа,— рухнула сразу на 27,4% относительно прошлого года.

«Газпром нефть» нарастила добычу газа за 11 месяцев на 2,5%, до 29,3 млрд кубометров, в ноябре показатель снизился на 2%, до 2,5 млрд кубометров.

Другие независимые производители сохраняют тенденцию по снижению добычи. Это может объясняться сокращением производства попутного газа нефтекомпаниями из-за ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

ЛУКОЙЛ в январе—ноябре снизил производство газа на 1% год к году, до 16,3 млрд кубометров, в ноябре добыча составила 1,47 млрд кубометров, что на 1,7% ниже, чем годом ранее. Добыча «Сургутнефтегаза» за 11 месяцев упала на 12%, до 5,7 млрд кубометров, в ноябре снизилась на 11,8% год к году. Добыча ННК в январе—ноябре снизилась на 1%, до 5,9 млрд кубометров, в ноябре — на 5,4% год к году.

Добыча на СРП-проекте «Сахалин-1» за 11 месяцев снизилась на 6%, до 8,2 млрд кубометров, в ноябре падение составило 39,5% год к году. Проект «Сахалин-2» снизил добычу за 11 месяцев на 3,6%, до 14,5%, в ноябре производство газа осталось на уровне прошлого года.

По прогнозам Виталия Ермакова из ВШЭ, объем добычи газа (не учитывая газ, сжигаемый в факелах) по итогам 2024 года составит 691 млрд кубометров, что на 54 млрд кубометров выше, чем годом ранее.

Рост добычи он объясняет увеличением экспорта и внутреннего потребления. По словам эксперта, поставки в дальнее зарубежье главным образом растут за счет экспорта в Китай по «Силе Сибири», по итогам года трубопроводный экспорт в страну достигнет 31 млрд кубометров. Общий объем трубопроводного экспорта в дальнее зарубежье, включая Китай, Турцию и европейские страны, по его оценкам, ожидается на уровне 85 млрд кубометров.

Иностранным импортерам российского сырья начали облегчать расчеты

На внутреннем рынке валовое потребление превышает 500 млрд кубометров, включая объемы, используемые для технологических нужд ГТС, и закачку газа в ПХГ, говорит господин Ермаков. Он полагает, что добыча «Газпрома» в 2024 году составит около 400 млрд кубометров, увеличившись на 11% год к году. Высокие показатели «Газпрома» несколько компенсируют снижающуюся добычу газа нефтяными компаниями, которая год к году сократится примерно на 6%, до 120 млрд кубометров, подсчитал эксперт.

Татьяна Дятел

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