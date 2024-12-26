Пока суд да дело

В Башкирии в 2024 году суды приступили к рассмотрению уголовных дел в отношении десяти представителей власти — как действующих, так и уволенных. Некоторым из них вынесли обвинительные приговоры, одного суд полностью оправдал. Корреспондент Венера Хисамова, присутствовавшая на судебных процессах, собрала дайджест наиболее громких уголовных дел и приговоров.

«Карточный фокус» от Елены Прочаковской

Самый обсуждаемый в этом году судебный процесс прошел, пожалуй, в отношении бывшего руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. В мае Красногорский городской суд признал ее виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Как установил суд, в 2017 году Елена Прочаковская, являясь старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, фиктивно трудоустроила свою знакомую на работу в МФЦ на должность главного специалиста, а ее зарплатную карту оставила себе. Сумма причиненного ущерба бюджету Красногорска составила 758 тыс. руб.

Подсудимая вину не признала и подала жалобу на приговор. В ней она попросила условный срок заменить на штраф, поскольку умысла на хищение бюджетных денег у нее якобы не было. Тем не менее в июле Московский областной суд оставил наказание без изменений. После того как приговор вступил в силу, Елена Прочаковская уволилась с должности главы управления по собственному желанию, которую занимала с 2019 года. Также она заявила о желании обжаловать приговор в кассации.

Оправдательный приговор и право на реабилитацию

Другим резонансным событием в судебной сфере стал оправдательный приговор в отношении первого заместителя главы регионального минтранса Виктора Жулькова. Его некогда коллеге, экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову (возглавляет АО «Региональный фонд») приговор, в свою очередь, смягчили. Обоих в июле Сибайский городской суд признал виновными по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и оштрафовал в размере заработной платы за восемь месяцев. Как установил тогда суд, в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без торгов. Подрядчиком выступило подконтрольное руководству минтранса Башкирии ООО «Кизилдорстрой». Чиновники, как решил суд, добились выделения денег на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым якобы формально заключили муниципальный контракт. Стоимость работ составила 9 млн руб. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна, резюмировал суд. В 2022 году, по мнению суда, чиновники якобы по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай — Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Работы также выполнял «Кизилдорстрой».

Чиновники вину не признали и подали жалобы. Рассмотрев их в октябре, Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор в отношении Виктора Жулькова, не найдя в его действиях состава преступления. За чиновником признали право на реабилитацию. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов уголовного дела в отношении Рустема Афзалова, связанных с ремонтом участка дороги Сибай — Туяляс. По другому эпизоду — ремонт улицы Горького в Сибае — приговор смягчили до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев.

«За допущенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан вынесено частное определение в адрес органов следствия»,— сооб-щили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Если по этому уголовному делу апелляционная инстанция приняла иное решение, то изменить обвинительный приговор в отношении другого чиновника — бывшего врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина, отказалась. В августе Белорецкий межрайонный суд признал его виновным в присвоении бюджетных денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Суды двух инстанций не поставили под сомнение версию следствия о том, что в 2021 году чиновник незаконно издал распоряжения о начислении себе премий и иных стимулирующих выплат на общую сумму около 150 тыс. руб.

Помимо Вячеслава Калугина фигурантами уголовного дела стали еще два руководителя городских администраций — Вячеслав Гапоненко из Давлеканово и Игорь Миронов из Салавата.

Вячеслава Гапоненко в январе Давлекановский райсуд признал виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. По материалам дела, в 2019 году подсудимый в рамках нацпроекта «Экология» заключил контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово с ООО «Уфимская газовая компания». Подрядчик вел работы, отклоняясь от графика, и установил оборудование, не отвечающее требованиям. Несмотря на то, что объект в итоге не ввели в эксплуатацию, глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Подрядчику выплатили около 89 млн руб. За стройконтроль на объекте, согласно другому контракту, отвечало ООО «Башкирская инженерно-строительная компания». За работы, которые компания также не выполнила, она получила свыше 500 тыс. руб.

В апреле Верховный суд Башкирии отменил приговор чиновнику, переквалифицировав его действия на халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Чиновнику назначили штраф в размере 400 тыс. руб. Посчитав вынесенное наказание несправедливым, прокуратура обжаловала его. Шестой кассационный суд в итоге отменил определение суда, направив дело на новое апелляционное рассмотрение. Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор суда первой инстанции.

Игорю Миронову инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд Уфы. По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года подсудимый без конкурса обеспечил заключение с ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» концессионного соглашения, в рамках которого компания получила в пользование городские электрические сети, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Электрические сети». В результате этого решения, как установило следствие, существенно ухудшилось финансовое положение муниципалитета, не получившего прибыль от пользования электросетями.

Чиновничья доля

Помимо этих чиновников фигурантами уголовного дела стал еще ряд представителей властей — как действующих, так и уволенных.

Среди них — экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев и действующий заместитель министра Руслан Гарипов. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стали два госконтракта, заключенные региональным минтрансом весной 2022 года с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер». Договоры касались авиаперелетов правительственной делегации по маршрутам Уфа — Волгоград — Уфа и Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа. Как установило следствие, контракты заключались постфактум, чем были нарушены интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету составила 34,5 млн руб. Подсудимые вину не признали.

Под суд пошел и бывший советник главы Башкирии по науке, экс-гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» Руслан Казыханов. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подделку документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) при реализации двух грантов, выделенных в 2022 году в рамках нацпроекта «Наука». Общую сумму ущерба оценили в 18,3 млн руб. Эти деньги, как полагает следствие, подсудимый украл. Вину он также не признал.

Подсудимой стала и бывший председатель госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году по требованию Яны Гайдук руководство республиканского Центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив заключило контракт с указанной ею подрядной организацией на ремонт объекта культурного наследия регионального значения Дом Костерина. Работы выполнялись без разрешения Башкультнаследия и принимались без проверки. Подрядчик получил из республиканского бюджета свыше 5,2 млн руб.

«В результате преступных действий обвиняемой ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,5 млн руб.»,— указывалось в сообщении управления СКР.

Все эти уголовные дела рассматривает Кировский райсуд Уфы.

А что с предпринимателями?

В Кировском райсуде Уфы также рассматривается уголовное дело в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике) Ильдара Юланова, экс-гендиректора и владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Иреку Шарипову также вменяются отмывание похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и взятка в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, подсудимые Юланов и Шарипов, а также заместитель последнего Ришат Самматов (в ноябре приговорен к четырем годам колонии общего режима за мошенничество) похитили 153,8 млн руб., выделенных на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии и улицы Пугачева в Уфе (генподрядчиком был «Башкиравтодор»). Ринат Мардисламов, фактически подчинявшийся Иреку Шарипову и Ришату Самматову, уверено следствие, подготовил подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы. По ним «Киви» и «Баштранслогистик» якобы предоставляли «Башкиравтодору» грузовики для перевозки стройматериалов. Для легализации денег Ирек Шарипов под видом инвестиций перечислил 175,3 млн руб. в ООО «Родной дом», но затем потребовал от руководства фирмы вернуть 132,3 млн руб. наличными. Ко всему прочему в 2023 году Ирек Шарипов, по мнению следствия, передал 5 млн руб. министру транспорта Башкирии, члену совета директоров АО «Башкиравтодор» Александру Клебанову (находится под следствием по делу о получении взятки). Взамен тот пообещал, что «Киви» в первую очередь получит расчеты по контрактам. Долг «Башкиравтодора» перед подрядчиками тогда превышал 5 млрд руб. Ильдар Юланов и Ирек Шарипов, в отличие от Рината Мардисламова, не признали вину.

Также фигурантами уголовного дела стали бывший генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов, экс-директор ООО «Торговый дом «Башспирт»» (розничная сеть «Башспирта») Александр Компанченко и депутат горсовета Уфы, предприниматель Артур Хазигалеев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Так, в частности, в 2019–2022 годах, как полагает следствие, «Башспирт» продал компаниям Артура Хазигалеева здания розничных магазинов, которые затем арендовал по завышенной цене. Кроме того, вопросы возникли и к другим сделкам по аренде помещений. Общий ущерб «Башспирту» оценивается на сумму свыше 101 млн руб. Подсудимые вину не признали. Их уголовное дело рассматривает Кировский райсуд Уфы.

Штраф Рауфы Рахимовой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауфа Рахимова с защитниками надеется оспорить штраф в кассации

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рауфа Рахимова с защитниками надеется оспорить штраф в кассации

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Самый обсуждаемый судебный процесс из сферы административных правонарушений прошел, пожалуй, в отношении медиаменеджера, издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. В октябре Кировский райсуд Уфы оштрафовал ее на 30 тыс. руб., признав виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ в двух постах во «ВКонтакте». Они были размещены вскоре после начала СВО. В одной из этих публикаций госпожа Рахимова привела результаты опроса о поддержке СВО, проведенного в Telegram-канале «Большой хапок» (сейчас он называется «Однажды в Башкирии», 14 тыс. подписчиков). Около половины участников поддержали начало спецоперации на Украине. В другом она выразила сожаление по поводу гибели бойцов на СВО, добавив ссылку на соответствующий текст «Пруфов». Третий текст, размещенный Рауфой Рахимовой еще в 2021 году, суд исключил из обвинительной части.

Госпожа Рахимова вину не признала и подала жалобу на постановление суда. По мнению заявительницы, она с начала СВО всячески помогает как бойцам на фронте, так и жителям Курской области, а административное дело связала с критическими публикациями «Пруфов» в адрес республиканской власти. В декабре Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф медиаменеджеру.