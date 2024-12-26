Инициатива малореализуема

В этом году Госдума девять раз регистрировала законопроекты Курултая Башкирии, причем одна из инициатив — о штрафах за курение в школах и детсадах — вносилась дважды. Четыре законопроекта были отклонены нижней палатой российского парламента. Еще два при прохождении получили отрицательные отзывы. Из 20 законодательных инициатив этого года до Госдумы пока дошла лишь одна. Политологи отмечают, что количество законодательных инициатив не может быть критерием эффективности регионального парламента, а имеет лишь имиджевые последствия для Курултая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курултай Башкирии стал инициатором нескольких федеральных законопроектов в этом году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Курултай Башкирии стал инициатором нескольких федеральных законопроектов в этом году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Башкирия лидирует среди регионов по числу законопроектов, внесенных в Госдуму в текущем созыве (с 19 сентября 2021 года). За трехлетку Курултай направил в нижнюю палату российского парламента 48 инициатив (ближайший соперник — Заксобрание Санкт-Петербурга — заявило 30). При этом большинство из них были отклонены или направлены на доработку.

С начала этого года Курултай направил на рассмотрение Госдумы восемь инициатив. Первой из них стал законопроект об участии в похоронах погибших или умерших военнослужащих сотрудников полиции, Росгвардии, ФСИН, пожарных, чиновников и депутатов, а также представителей общественных и некоммерческих организаций. Изменения предлагалось внести в законы

«О погребении и похоронном деле» и «О службе в органах внутренних дел РФ...». В профильном комитете Госдумы пришли к выводу, что этого не требуется, поскольку законодательство не запрещает перечисленным категориям участвовать в похоронах.

Следующим стал законопроект о предпенсионерах, которых депутаты предлагали внести в перечень категорий, имеющих преимущественное право на рабочее место при сокращении численности или штата работников. Он также был отклонен. В отзыве к документу профильный комитет Госдумы отмечал, что предпенсионеры достаточно защищены — для них предусмотрен досрочный выход на пенсию, увеличено пособие по безработице и так далее.

В апреле парламентарии выступили с актуальной инициативой обязать банки предоставлять информацию о счетах иностранных агентов по запросам территориальных управлений минюста. Законопроект был разработан для «повышения эффективности регулирования института иностранных агентов с учетом текущих вызовов безопасности и суверенитету России». В комитете Госдумы по финансовому рынку увидели в документе риски для разглашения банковской тайны, поскольку башкирские парламентарии предложили в том числе исключить конкретное указание на лиц, в отношении которых федеральный Минюст России может запрашивать у банков сведения о счетах. Проект был отклонен без рассмотрения.

В том же месяце Курултай предложил Госдуме рассмотреть законопроект о введении платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Инициативу не поддержали ни в профильных комитетах Думы, ни в федеральном правительстве. В комитете Госдумы по ЖКХ увидели в инициативе введение для граждан дополнительного налога, а также указали на отсутствие порядка расчета платы, что может ухудшить условия для граждан и компаний. Законопроект был отклонен.

Следующим стал документ, разработанный в защиту потребителей развлекательных услуг, внесенный более чем вовремя. Документ, предусматривающий не только обязанность информировать зрителей об использовании фонограммы, но и описывающий правила поведения на сцене, был зарегистрирован на портале Госдумы спустя три дня после скандального выступления в Уфе Ольги Бузовой. Артистка предстала на VK-фесте в откровенном облике перед юной аудиторией. К тому же концерт, состоявшийся в День защиты детей, не мог не привлечь к себе внимание. Вечеринку назвали «голой», а госпожу Бузову осудили и на региональном и на федеральном уровнях. Позднее ведущая извинилась и страсти улеглись. Думский комитет по культуре рекомендовал Курултаю доработать текст законопроекта «о фонограмме», депутаты планируют это сделать.

С июня в Госдуме находится законопроект о повышенных (от 2 тыс. до 3 тыс. руб.) штрафах за курение на территории школ и детских садов. Сейчас такая ответственность предусмотрена только при курении на детских площадках. В июле документ был возвращен Курултаю из-за отсутствующего отзыва правительства РФ), в последний день октября Госдума вновь его зарегистрировала.

В июне депутаты Курултая озаботились общественной безопасностью: после трагедии в Крокус Сити Холле они предложили разрешить заключать контракты на услуги охраны без проведения конкурсных процедур. Авторы инициативы отмечали, что при отсутствии возможности подписать контракт с единственным поставщиком тендер выигрывает «вахтер с тревожной кнопкой», а более качественные и дорогие услуги становятся недоступны. Направленный в июле в Госдуму документ собрал отрицательные отзывы правительства и правового управления нижней палаты федерального парламента.

В них, в частности, говорится, что заказчики могут устанавливать требования к исполнителям, а также указывается на возможность при необходимости закупать услуги у единственных поставщиков.

Последней заметной активностью Курултая стал законопроект о запрете въезда в Россию для мигрантов с судимостями за тяжелые преступления. Парламентарии предложили внести в федеральное законодательство поправки, ужесточающие миграционную политику. Иностранцев, ранее осужденных по таким статьям в любой стране мира, предлагалось не впускать в Россию, даже если судимость была снята или погашена. Необходимость принятия законопроекта объяснялась ростом преступности среди мигрантов и вызванной этим социальной напряженностью. Законопроект планируется рассмотреть в феврале, замечания к нему будут принимать до 11 декабря.

Из 20 внесенных в Совет законодателей инициатив до Госдумы пока дошла только одна — и та была отклонена.

12 документов Курултаю рекомендовали не вносить, пять — доработать. В настоящее время на рассмотрении находятся две инициативы регионального Госсобрания — о необходимости получать согласие собственников многоквартирного дома при размещении на первых этажах игровых, развлекательных и досуговых центров и о доступе к мерам государственной поддержки для индивидуальных предпринимателей, разрабатывающих инновационные технологии.

На региональном уровне депутаты были не менее активны: «шлифовали» законодательство, вводили требования к поставщикам услуг, предусматривали новые запреты. Так, например, в Башкирии вне закона оказались ночные «наливайки» в жилых кварталах, появились штрафы за неисполнение решений главы региона во время действия режима базовой готовности, были приняты законы о поддержке инвалидов, членов СВО и их семей, продлены налоговые льготы IT-компаниям, работающим по упрощенке.

Политологи отмечают, что в условиях политики выстраивания «вертикали власти» региональные парламенты потеряли субъектность и прежнее влияние на общественную жизнь, сконцентрировавшись на утверждении и развитии федеральных положений на региональном уровне.

«Регпарламенты начали поиск роли в обновленной общественно-властной структуре. Госсобрание выбрало для себя нишу законодательного влияния на федеральном уровне — тиражирования инициатив, адаптированных под текущие общественно-политические тренды. Присутствие в федеральной повестке, инициативность на публичном уровне формируют для Курултая репутацию влиятельного органа, вовлеченного в реализацию госполитики. В свою очередь, в отсутствии четких индикаторов эффективности регпартаментов, для Госсобрания это измеримый качественный показатель их субъектности»,— отмечает Арсен Шаяхметов.

Но куда более ярким критерием, по мнению политолога, является число инициатив, ставшими законами. Господин Шаяхметов напоминает, что основная сфера деятельности башкирского парламента — «республиканское правовое поле, где, казалось бы, нужна большая активность, однако нехватку полномочий региональных парламентов приходится компенсировать за счет лоббирования своих проектов в Государственной думе, тем более что и центр принятия ключевых решений сместился в Кремль».

Арсен Шаяхметов вспоминает, что у Курултая было «несколько неплохих социально-ориентированных проектов по ЖКХ и пенсионерам», в отличие от инициатив, которые бы решали актуальные проблемы общества. Активность парламента, по его мнению, более связана с инфоповодами и ориентирована на демонстрацию активности в развитии президентского курса.

Госсобрание Башкирии традиционно представляло собой провластное большинство, потому почти всегда одобряло решения регионального руководства. «Нынче подавляющее большинство депутатов от “Единой России” в последних созывах практически гарантируют принятие любой законодательной инициативы, что порой автоматически подается как факт, даже если инициатива еще находится на рассмотрении»,— говорит господин Шаяхметов.

В условиях консервирующейся политической системы это стало «разновидностью нормальности, но с точки зрения институционального развития страны дискуссионный и представительный парламент создавали бы качественно иную динамику общественно-политической жизни и в большей мере отражали настроения общества, выявляли насущные потребности жителей на местах», поэтому было бы хорошо, если бы Курултай проявлял активность не только «наверху», но и «на земле», заключает он.

Политолог Николай Евдокимов полагает, что количество законодательных инициатив, заявленных Курултаем на федеральном уровне, «мало говорит об эффективности, поскольку ее критерий — не в количестве, а в качестве законопроектов». Башкирский парламент традиционно лидирует по числу внесенных в Госдуму документов. При этом шансы на то, что они не будут отклонены, довольно низки.

«Государственная дума с большим скепсисом относится к законодательным инициативам. Есть любопытная статистика: почти всегда принимаются законопроекты, внесенные правительством (то есть инициированные Кремлем), внесенные региональными парламентами — примерно в 10% в лучшем случае. При этом есть практика, когда в отклоненный региональный законопроект вносит существенные изменения, дорабатывает и заявляет как собственный инициативная группа Государственной думы»,— говорит господин Евдокимов.

Заявленные в Госдуму законопроекты выполняют имиджевую функцию, демонстрируя включенность Курултая в формировании федерального законодательства и «по большому счету никаких других последствий, кроме политического имиджа, это не имеет».

«При этом главная задача регионального парламента — в формировании региональной, а вовсе не федеральной нормативно-правовой базы»,— напоминает политолог.

На региональном же уровне парламент демонстрирует удивительное единодушие, практически единогласно принимая внесенные законопроекты — иного было бы сложно ожидать в ситуации, когда абсолютное большинство депутатов — из «Единой России», а оппозиция встроена в политическую систему. Она во многом контролируется региональной администрацией, не выступая с резкой критикой, и зачастую даже не заявляя о своей позиции, которая все равно бы не изменила итог голосования.

«С точки зрения, что парламент должен быть местом для дискуссии, это не очень хорошая практика. Чтобы представительство населения было более полным, была общественная дискуссия по наиболее острым вопросам, хотелось бы, чтобы представительство политических сил в парламенте было более пестрым, но таковы политические реалии»,— заключает Николай Евдокимов.

Наталья Балыкова