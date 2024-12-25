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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной Хельсинкскую комиссию США

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE). Она также известна как Хельсинкская комиссия США.

По версии Генпрокуратуры, деятельность комиссии направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. «На официальном ресурсе комиссии опубликовано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России»,— говорится в сообщении ведомства.

Признанная нежелательной в РФ Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе была создана Конгрессом США в 1975 году. Она контролирует соблюдение обязательств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в числе которых исполнение Хельсинкской декларации. В 2022 году комиссия призвала Госдеп США подать ходатайство в ООН о прекращении статуса России как постоянного члена Совбеза ООН из-за начала военной операции на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нежелательных организаций станет больше».

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