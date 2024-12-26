Какое событие 2024 года вы считаете главным?

Накануне уходящего 2024 года «Ъ-Итоги года» обратился к представителям власти, бизнеса, науки с вопросом о событиях, которые запомнились им в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы:

— Главное событие уходящего года — это, безусловно, юбилей Уфы. К 450-летию столицы Башкортостана было приурочено большое количество мероприятий и событий, которые никого не оставили равнодушным. «Сердце Евразии, «Айда фест», Фестивали Дениса Мацуева и Ильдара Абдразакова, Вторая международная книжная ярмарка «Китап-байрам», фестиваль классической музыки «Романтика осени», День 1000 велосипедистов, заплыв «X-Waters UFA-2024», двенадцатый Международный форум «Россия — спортивная держава». Перечислять можно долго. Главное, что уфимцы и гости нашего города остались довольны увиденным. Уфа развивается, Уфа стремится быть современной и привлекательной. Поэтому главным событием уходящего года, конечно, стал юбилей нашей любимой столицы.

Эдуард Камалетдинов, эксперт рынка недвижимости, старший преподаватель Института права УУНиТ:

— Для всех отраслей экономики считаю главным событием повышение ставки ЦБ до рекордных значений, как итог для рынка недвижимости — завершение государственной поддержки ипотечных программ для новостроек и ограничения по семейной ипотеке. Шоковые 43 процента на ипотеку от некоторых банков и по 30 — практически у всех. Без сомнений, рынок недвижимости ждут большие потрясения.

Римма Утяшева, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации:

— В 2024 году было много важных событий, но самое главное — это выборы и президента России, и главы Республики Башкортостан. Я в этом году впервые выбирала не в Уфе, а в Москве президента России у себя по месту своего временного жительства. И, конечно, инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина в Кремле — это тоже яркое событие, которое навсегда остается в памяти.

Инаугурация главы Башкирии — тоже очень значимое политическое событие в республике.

Еще одно важное событие — юбилей Уфы. В этом году любимой столице Башкирии исполнилось 450 лет. Я родилась не в Уфе, но живу здесь много лет, здесь моя семья, дети, внук, внучки. Очень люблю свою столицу, она стала еще краше и ярче, в ней появились праздничные, новые сооружения, такие как Дворец борьбы, колоннада.

Как депутат Госдумы не могу не сказать о той работе, которую мы проводили. Летом этого года я участвовала в работе круглого стола в Уфе по проблемам долголетия в рамках выездного заседания Комитета Госдумы России по охране здоровья. Рассматривались такие важные темы, как активное долголетие, башкирское долголетие.

Александр Веселов, председатель Союза экологов республики:

— В общероссийском и даже мировом масштабе это, безусловно, вторжение ВСУ в Курскую область России, что вызывает тревожное состояние у населения страны. В Башкирии резко активизировались правоохранительные органы по противодействию коррупции во всех сферах. Ожидаем уголовные дела и в области экологии и природопользования, коих ранее не фиксировалось. В Уфе неожиданно для себя открыл тему прекрасных парков и инфраструктуры рекреационного отдыха, включая озеро Кашкадан и экологические тропы «Уфимского ожерелья». Но самое примечательное в регионе — это беспрецедентно холодное и дождливое лето и прекрасная сухая и теплая осень. Климат заметно теплеет, однако.

Раис Габитов, блогер, основатель Южноуральской тропы:

— Самое главное — растет и радует дочь. Недавно она начала ходить, и теперь в квартире слышен топот босых ножек.

Южноуральская тропа подросла на 200 км, мы удлинили ее до пещеры Шульшан-таш. А еще мы с фотографом Айбулатом Акбутиным сделали крутейший календарь Южноуральской тропы, с девушками в национальных башкирских костюмах на вершинах гор.

Алексей Самсонов, директор башкирского филиала Россельхозбанка:

— Главными событиями 2024 года я считаю финансирование крупных и важных для республики инвестиционных проектов, таких как строительство в Кармаскалинском районе крупнейшего селекционно-семеноводческого центра растениеводства, рассчитанного на хранение 122 тонн зерна, возведение в Мелеузовском районе большого элеватора общей вместительностью 60 тыс. тонн зерна. Особо отмечу начало финансирования в 2024 году строительства в Мелеузе единственного в стране цеха по производству сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и сухой «молочной основы» для их производства. Цех позволит решить вопросы импортозамещения, ведь традиционно молочные смеси выпускались в других странах зарубежными производителями. В целом структура портфеля банка меняется. Если раньше его формировали в основном оборотные кредиты, то теперь в нем все больше кредитов долгих, инвестиционных. И эта тенденция позволяет развиваться сельскохозяйственной отрасли страны.

Айдар Муллануров, управляющий партнер судебного агентства «Барристер»:

— Среди событий в моей профессии, о которых я готов высказаться, я бы выделил повышение пошлин за рассмотрение дел в судах. Этот шаг принято критиковать, но я считаю его верным и даже запоздалым. Качественное правосудие не может стоить дешево. Низкие пошлины вели к обесцениваю труда нас, судебных юристов, и судей. Символический размер платы повышал конфликтность, способствовал росту количества дел в судах — зачем искать компромисс, когда можно почти бесплатно посудиться. Стоимость судебного процесса не должна быть сопоставимой с ценой лотерейного билета.

Валериан Гагин, депутат горсовета Уфы:

— Вдохновляет сегодня меня то, что я вижу. В этом году проехал с семьей по городам Золотого кольца. Честь и хвала людям, которые их развивают! Коломенскому посаду особенно!

Очень жду открытия новых залов Национального музея на Советской площади, там планируется выставить наши шедевры — золото сарматов и коллекцию картин Бурлюка. И еще то, о чем пока просили не говорить, но что восхитит и поразит и уфимцев, и гостей!

Надеюсь, что в 2024 году всем стали видны проблемы экономики и пути их решения: а путь один — вкладываться в идеи талантливых, активных людей и не бояться совершить ошибку. Этих ребят не по плечу нужно хлопать (что тоже важно) и рассказывать о светлом будущем, а давать им ресурсы без необходимости отчитываться ворохом бумаг за каждую копейку.

Ильшат Байбурин, художник, архитектор, дизайнер:

— Безусловно, главным событием для меня являются первые достижения моей двухлетней дочки Миры, по сравнению с которыми меркнут все успехи и провалы мира.

Ирек Ялалов, первый вице-президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ:

— Главное внутриполитическое событие в России — это восьмые выборы президента Российской Федерации. Главное внешнеполитическое событие — саммит БРИКС в Казани, в котором приняли участие делегации из 35 стран и шести международных организаций. Ключевым документом форума стала Казанская декларация саммита БРИКС-2024, что напомнило мне о саммитах ШОС и БРИКС в 2015 году, где была принята знаменитая Уфимская декларация. Тогда премьер-министр Индии и президент Пакистана впервые провели личную встречу и пожали друг другу руки. Основным событием в финансово-экономической сфере стало то, что трижды за календарный год поднималась ключевая ставка Банка России с 16 до 21%.

Анна Карабанова, глава администрации Благовещенского района:

— В январе этого года меня назначили на должность главы администрации Благовещенского района.

Эта работа очень ответственная, и для меня это большая честь — быть в команде главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, развивать наш район и республику, реализовывать значимые проекты для развития экономики региона. Впервые в этом году я сама доставляла гуманитарный конвой в зону специальной военной операции, лично видела все, что там происходит, своими глазами, общалась с бойцами, и то, с каким патриотизмом и мужеством наши воины защищают Отечество, оставило неизгладимый след в моем сердце. Каждый из них для меня настоящий герой.

И еще я поняла, как много среди наших жителей волонтеров, которые объединились для поддержки участников СВО. Главный девиз этого года: «Вместе мы сила!»

Айдар Зубаиров, депутат горсовета Уфы, председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, управляющий Газпромбанком в Республике Башкортостан:

— Событий много, но выделил бы два. Первое общеэкономическое — беспрецедентный рост ключевой ставки Центрального Банка и ужесточение нормативов для финансовых организаций. А второе, лично для меня — то, что я возглавил Газпромбанк в Республике Башкортостан в это непростое время.

Дмитрий Шишак, директор уфимского филиала «Согаз-Жизнь»:

— Так как «Ъ» издание экономической направленности, отмечу, на мой взгляд, два важных события в экономике, которые произошли в уходящем году и окажут влияние на 2025 год: прекращение биржевых торгов долларами США и евро (из-за санкций) и рекордный рост ключевой ставки ЦБ РФ (из-за инфляции).

Руслан Шарафутдинов, главный редактор ИА «Башинформ»:

— Очень насыщенными на события выдался год. Они просто неслись как скоростной экспресс, практически без остановок. Но это всегда лучше, чем поезд твоей жизни еле тащится. И год прошел лично для меня под знаком максимальной рабочей загрузки, чему я очень рад.

Удалось поработать в самой гуще целого ряда масштабных событий, очень значимых для Башкирии и Уфы. Получилось реализовать несколько крутых творческих замыслов, за которые не стыдно, честно говоря. И поездка на СВО как погружение в другую реальность — много чего было.

Но самое главное событие года и для меня лично, и для всей нашей семьи, связано с сыном. Все пошло не по-нашему с супругой плану, когда после очного балакавриата МГИМО в мае этого года он оказался не в магистратуре, как должен был, а в военкомате, куда он пришел сам, по своей инициативе и своими ногами, и попросился на действительную срочную службу со своей студенческой отсрочкой. Для нас это было очень неожиданно, но в конечном счете ничего не оставалось, как принять такое решение сына. По-отцовски горжусь этим его поступком, взрослым и очень мужским. Идет уже восьмой месяц службы в одной из частей ВДВ, и это такой опыт и школа мужества, которая на всю жизнь во всех смыслах. Про тяготы и лишения армейской лямки, как кадровый офицер, знаю не понаслышке. Сейчас и обстановка совсем не мирного времени. Так что главный тост за новогодним семейным столом у нас будет за здоровье сына Тимура и Ильшата, родного брата Гузель, который уже 2 года как воюет. Ну и всем нашим парням на передовой хочу пожелать фарта и благополучного возвращения домой.

Александр Ющенко, депутат Госдумы (КПРФ):

В этот високосный год, год Дракона, в условиях внешнеполитических вызовов очень сложно выделить главное событие. Пожалуй, одним из них является перелом в ходе СВО — наши войска продвигаются. Об этом президент Владимир Путина сказал на коллегии Министерства обороны.

Второе. Нашему руководителю Геннадию Андреевичу Зюганову в этом году вручили золотую медаль Героя труда. Это, безусловно, его личная заслуга в результате многолетней работы в целях укрепления нашей государственности, но и вклад каждого коммуниста страны, конечно, тоже нельзя не отметить.

Если говорить про совсем личное, то в этот Год семьи у меня родилась дочь. Ей сейчас полгода.

Адель Измайлов, главный врач республиканского клинического онкологического диспансера:

— Главное событие года — победа на выборах главы республики Радия Фаритовича Хабирова. Стабильность и сохранение вектора развития системы здравоохранения в целом и онкологической службы республики в частности.

Арсен Шаяхметов, преподаватель УУНиТ, политолог:

— 2024 год для меня стал временем творчества и переосмыслений, роста и нового взгляда на себя. Год, в котором многое происходило впервые. Лично мне он принес много красивых людей и мест, драйва и вайбов, а личностный фокус дал вызовы и достижения.

Для страны и мира он был в целом сопряжен с потерями — людей, идей, будущего.

Когда уходят профессиональные и человеческие ориентиры, мы невольно «взрослеем», порой занимаем их место, иногда — остаемся с их наследием. К сожалению, лично для меня событием года стал уход Василия Уткина.

Открытиями года стало посещение Арктики и Булгара, северное сияние и наблюдение за Юпитером и Сатурном в телескоп на берегу моря. 2025-му году загадываю завершений начатому и украшений прекрасному. Пора сдвигать недвижимое и снова смотреть в будущее. Хочется, чтобы наступающий год наконец-то был нормальным, чего уже так давно с нами не случалось.

Александр Сидякин, депутат Госдумы РФ:

— Я отмечу два главных политических события. Первое — выборы президента, которые прошли с абсолютными рекордными показателями. Ну и второе, наверное, это «Орешник» — с хорошим русским раскатистым названием.

Уходящий год был для меня годом личной и партийной помощи фронту, его подразделениям, годом разработки новых FPV-дронов, новых средств электронной борьбы и всего того, что приближает нашу победу. Если говорить о личной жизни, то в этом году я переплыл Босфор, пробежал марафон и начал заниматься триатлоном.