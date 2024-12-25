Путин: рост ВВП стран СНГ по итогам года прогнозируется на уровне 4,7%

Президент России Владимир Путин сообщил о заметном улучшении макроэкономических показателей стран—участниц СНГ. Совокупный рост экономики ожидается на уровне 4,7%, что «выше общемировых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За десять месяцев промышленное производство уже увеличилось на 4,3%, объем грузоперевозок — на 7,4%, оборот розничной торговли — на 7,7%»,— сказал господин Путин на неформальном саммите СНГ.

Товарооборот России со странами СНГ в январе—октябре составил свыше $93 млрд. Показатель вырос на 10,6%.

В Москве ранее в декабре прошло заседание межправительственного совета СНГ. На мероприятии подвели итоги председательства России и обсудили планы на будущее

Об итогах председательства РФ в объединении — в материале «Ъ» «Год России в СНГ».