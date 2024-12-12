Год России в СНГ

В Москве в четверг прошло последнее в этом году заседание межправительственного совета Содружества независимых государств (СНГ) — премьер-министры подвели итоги председательства РФ в объединении и обсудили планы на будущее. В целом они остаются прежними — это развитие промышленной кооперации с акцентом на высокотехнологичную продукцию, обустройство транспортных коридоров и снятие барьеров во взаимной торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024-м страны СНГ двигались по пути сотрудничества под председательством России (второй слева — глава правительства РФ Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 2024-м страны СНГ двигались по пути сотрудничества под председательством России (второй слева — глава правительства РФ Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министры и главы делегаций стран СНГ (не было только представителя Молдавии) собрались в довольно необычном для проведения межправсовета месте — в МГТУ им. Баумана. Осмотрев обновленный кампус и исследовательский комплекс университета, главы делегаций перешли к подведению итогов сотрудничества в рамках СНГ в 2024 году и, соответственно, председательства России в объединении (в 2025 году оно перейдет к Таджикистану).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в рамках этого председательства Россия фокусировалась на реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ — вопросах продовольственной и энергетической безопасности, расширения промышленной кооперации, стимулирования деловой активности и цифровой трансформации.

Действующая до 2030 года стратегия нацелена, в частности, на обеспечение темпов роста ВВП объединения выше среднемировых и на увеличение доли взаимной торговли. Первый этап охватывает 2021–2025 годы — его итоги, таким образом, межправсовет сможет подвести через год.

Пока же были подведены итоги 2024-го — премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что за первое полугодие ВВП стран объединения вырос почти на 5%. У РФ, по словам Михаила Мишустина, доля государств СНГ во внешней торговле выросла до 16%, взаимный товарооборот сторон прибавил за три квартала 11%.

Впрочем, некоторые страны фиксируют и негативную динамику товарооборота с государствами СНГ — например, у Казахстана, как отметил премьер страны Олжас Бектенов, есть «хоть и незначительное, но снижение». По его словам, необходимо выявлять и устранять барьеры во внешней торговле — эта проблема, отметим, поднимается регулярно. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил активизировать работу по соглашению об устранении технических барьеров, а также на паритетной основе отменить тарифные и нетарифные меры в отношении отдельных товаров.

Болезненной темой для СНГ остается и вопрос трудовой миграции. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров призвал к выработке «механизмов избирательности проверок личности — чтобы трудовая миграция была безопасной, легальной и упорядоченной». Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заверил, что в ходе председательства его страны в СНГ будут предприняты усилия по ускорению согласования проектов концепции поэтапного формирования рынков труда и регулирования миграции рабочей силы, а также соглашения о взаимном признании документов трудовых мигрантов.

Для обеспечения конкурентоспособности стран СНГ, отметил вице-премьер Армении Мгер Григорян, необходимо создавать условия для промышленной кооперации, особенно в части наукоемких и инновационных производств. Отметим, в четверг премьеры подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. В мае, как сообщил Кохир Расулзода, ожидается подписание соглашения и в сфере тяжелого машиностроения. В рамках развития транзитно-транспортной инфраструктуры в четверг в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса.

Евгения Крючкова