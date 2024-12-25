Нижегородские власти решили обойтись без «столичных» титулов в 2025 году

Нижний Новгород в 2025 году не получил никакой статус «столицы», рассказал журналистам замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович 25 декабря, представляя событийную программы на будущий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это первый год, куда мы входим без каких-либо титулов. Мы не культурная, не молодежная, не новогодняя, вообще никакая не столица. От этого нам очень приятно. Потому что кажется, что нам титулы больше не нужны, и мы можем спокойно без них обойтись и быть все так же интересны стране», - заявил Олег Беркович.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижний Новгород является «культурной столицей», в 2023 году был «молодежной столицей», в 2022 году — «новогодней столицей России». Все эти титулы города завоевывают в конкурсах, проводимых федеральными властями для регионов.

Ирина Швецова