Нижегородские власти решили обойтись без «столичных» титулов в 2025 году
Нижний Новгород в 2025 году не получил никакой статус «столицы», рассказал журналистам замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович 25 декабря, представляя событийную программы на будущий год.
Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Это первый год, куда мы входим без каких-либо титулов. Мы не культурная, не молодежная, не новогодняя, вообще никакая не столица. От этого нам очень приятно. Потому что кажется, что нам титулы больше не нужны, и мы можем спокойно без них обойтись и быть все так же интересны стране», - заявил Олег Беркович.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижний Новгород является «культурной столицей», в 2023 году был «молодежной столицей», в 2022 году — «новогодней столицей России». Все эти титулы города завоевывают в конкурсах, проводимых федеральными властями для регионов.